Piccolo incidente per la conduttrice mentre si trovava a passeggio con il suo cagnolino

“Sono caduta come una polla lessa. Un po’ di ghiaccio, ma la caviglia è salva”. Con queste parole Alessia Marcuzzi racconta la disavventura che le è capitata: una caduta per strada mentre era con il sui cane Brownie. La foto postata su una Instagram Story la ritrae a letto con caviglia fasciata e tanti sono i fan che le mandano commenti di sostegno. Insomma, un piccolo incidente che risolverà in qualche giorno.