Un incendio è divampato nella casa romana di Fiorello, zona Camilluccia, a causa di un cortocircuito. Lo showman era nell’abitazione insieme alla famiglia. Sul luogo erano in corso dei lavori. Una tenda avrebbe preso fuoco nella zona del soppalco. Il pronto intervento dei vigili del fuoco è servito a domare l’incendio che non ha provocato danni ingenti ma ha prodotto molto fumo. Uno degli operai presenti in casa è stato portato al pronto soccorso proprio a causa della saturazione dell’aria che gli ha provocato un malore. Rosario Fiorello e i suoi familiari stanno bene.