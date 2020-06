In molti hanno conversato con il principe William senza saperlo. Una beffa? Niente affatto. Perché William ha fatto volontariato a un numero verde durante il lockdown. È stato lui stesso a rivelarlo: “Condividerò un piccolo segreto con voi ragazzi, in realtà sono sulla piattaforma di volontariato“. Il duca di Cambridge ha risposto ai messaggi testuali telefonici per Shout 85258, una linea di assistenza creata dalla Royal Foundation: anche lui, come altri duemila volontari, è stato formato per rispondere ai messaggi in tempo di pandemia e per essere di aiuto a chi manifestava sintomi di depressione o altre patologie legate alla salute mentale. Molti sono stati i giovani che hanno chiesto aiuto ai numeri verdi, circa il 65% di chi ha mandato messaggi aveva un’età inferiore ai 25 anni.