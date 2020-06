Le ha fatte in un podcast e poi in un'intervista al Daily Telegraph, in cui ha raccontato che c'è stato un episodio particolare che le ha fatto capire di non essere portata per vivere nella Royal Family

“Vivere nella famiglia reale inglese fa paura”. Dopo anni dalla rottura del suo fidanzamento con il principe Harry, Cressida Bonas ha deciso di rivelare i motivi che l’hanno spinta a porre fine al loro rapporto, rinunciando al sogno di diventare “principessa” (più o meno). Lo ha fatto in un podcast e poi in un’intervista al Daily Telegraph, in cui ha raccontato che c’è stato un episodio particolare che le ha fatto capire di non essere portata per vivere nella Royal Family.

Fu la principessa Eugenia a far conoscere Cressida Bonas all’ormai ex duca di Sussex: la loro storia d’amore durò dal 2012 al 2014, poi finì per motivi che solo ora sono stati svelati. “La paura di fallire, del rifiuto, la paura di sbagliare e anche quella di non essere perfetta…penso che queste paure mi abbiano limitato molto durante certi periodi della mia vita”, ha spiegato Cressida Bonas. Concetti ribaditi anche nel podcast “Fear Itself”, in cui ha parlato del suo timore di non essere all’altezza, di non essere abbastanza, e di come questo ha cambiato in maniera decisiva il suo rapporto con il principe Harry.

Ma non solo. Secondo quanto riportato nel libro dell’esperta reale Katie Nicholl, “Harry. Life, Loss and Love”, ci sarebbe stato anche un momento ben preciso in cui Cressida si sarebbe resa conto che la vita da royal non faceva per lei. Era proprio il 2014 e la giovane stava guardando in televisione le immagini del royal tour di William e Kate in Australia e Nuova Zelanda. I duchi di Cambridge erano accompagnati dal primogenito George e questo ritratto di famiglia felice ma costantemente sotto i riflettori avrebbe fatto scattare un campanello d’allarme nel cuore di Cressida Bonas.

“Cressida si era spaventata guardando il servizio televisivo sul principe William, Kate e George durante il royal tour in Nuova Zelanda e in Australia quella primavera. Non voleva affatto quel tipo di attenzione e lo disse a Harry”, scrive Nicholl. A quanto pare il principe Harry era molto innamorato di Cressida e tentò di farle cambiare idea, di convincerla che la loro vita insieme sarebbe stata diversa. Troppo tardi. “Harry soffrì un duro colpo quando lei disse: ‘Non posso farlo’. Penso che gli abbia spezzato il cuore. Per due volte Harry era stato lasciato con il cuore infranto perché le donne di cui si era innamorato non volevano condividere il tipo di vita in cui lui era nato”.

Infatti il duca di Sussex aveva già affrontato una situazione simile con il suo primo amore, Chelsy Davy, anche lei intimorita dal confronto con i cognati William e Kate e dalla prospettiva di trascorrere tutta la vita tra rigidi protocolli e riflettori puntati.