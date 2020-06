Il segretario della Lega Matto Salvini ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video girato sul cantiere del ponte di Genova. Caschetto rosso in testa e gilet giallo, come un ingegnere, Salvini elogia il “modello Genova” definendolo “orgoglio italiano”. Il ponte, sostiene il segretario, “si autoalimenterà grazie a pannelli di metano“. In realtà, come si legge sul sito del progetto Per Genova, si tratta di pannelli fotovoltaici “che produrranno l’energia necessaria per il funzionamento dei suoi sistemi (illuminazione, sensoristica, impianti) sia di notte, sia di giorno”

