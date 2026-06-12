La riforma Schillaci è stata stoppata perché è convenienza di tutti che i medici di base rimangano in un limbo: liberi professionisti senza tutele, dipendenti senza diritti

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Sono 2 i miliardi, dei 15 stanziati dal Pnrr per la Missione 6 salute, spesi per il restyling e la costruzione delle 1038 Case di Comunità, aumentate a 1717 dal DM 77, sparse su tutto il territorio nazionale. Di queste, al 20 dicembre 2024 (dati Agenas), solo 485 erano attive con almeno un’attività funzionante e solo 66 pienamente operative con tutti i servizi obbligatori.

Ma a cosa servono, o sarebbero dovute servire, almeno sulla carta, le Case di Comunità? Dovrebbero servire a dare una risposta integrata e multiprofessionale a malati cronici, affetti da disabilità, disagio mentale e povertà. Volendo semplificare – me le immaginavo come un luogo fisico – strutture di secondo livello, intermedie tra ospedale e territorio, dove poter inviare pazienti complessi, su mia segnalazione, che non necessitassero di un ricovero ospedaliero ma di una valutazione specialistica piuttosto che di una prestazione infermieristica o di una presa in carico sociale per tutte quelle condizioni di povertà, disabilità o solitudine, senza che gli stessi fossero rimpallati da un servizio all’altro in peregrinazioni infinite, con prestazioni diagnostiche o specialistiche che è ormai diventato impossibile ottenere.

Un esempio per tutti: nel Lazio riesci a fare una TAC del cuore solo se la paghi di tasca tua. Se hai soldi, bene, altrimenti ti arrangi. E così in tutta Italia.

Nella volontà del decisore politico, invece, nella Casa di Comunità è previsto l’autoaccesso. E cosa ci trova il cittadino in questa Casa di Comunità? Gli specialisti? No, perché non ce ne sono. Tant’è che stanno pensando di spostarli dagli ospedali al territorio, cosa che ha sollevato le proteste dei sindacati di categoria, considerato che già i medici ospedalieri sono sotto organico e sottoposti a carichi di lavoro improponibili.

Se non ci sono specialisti nelle Case di Comunità, ci saranno almeno gli infermieri? Neanche più di tanti, perché ne mancano all’appello circa 22.000. Allora mettiamoci i medici di famiglia, che tanto lavorano solo tre ore al giorno e guadagnano tanto, così non tocca nemmeno pagarli, soprattutto se diciamo che sono soggetti a un debito orario piuttosto che a prestazioni aggiuntive.

E cosa dovrebbero fare questi medici di famiglia nelle Case di Comunità? In pratica una guardia medica h24: certificazioni mediche per turnisti, prescrizioni farmaceutiche urgenti, invio in ospedale per situazioni di emergenza. Quindi nulla di utile, nulla che aiuterà all’abbattimento delle liste d’attesa, nulla che limiterà l’accesso ai pronto soccorso che, per inciso, sono affollati per riduzione di posti letto e personale, per le condizioni di lavoro impossibili e non perché i medici di famiglia non fanno da filtro.

E sulle tre ore di lavoro, interrogando il mio gestionale, ma questo vale per qualsiasi collega con 1.500 pazienti, in un anno ho registrato circa 16.000 accessi a studio, che sono mediamente circa 70 accessi giornalieri, con tutto il carico clinico e amministrativo che ciò comporta, senza tener conto dei contatti telefonici e della messaggistica varia. Sono circa 750 milioni di visite annue effettuate dai MMG che, al contrario di quello che si dice, evitano il collasso dei pronto soccorso.

Credo che neanche Mandrake, con i suoi superpoteri, riesca ad evadere questa mole di lavoro in sole tre ore.

Stanno chiedendo, anzi imponendo, ai medici di famiglia di lavorare nei loro studi e contemporaneamente nelle Case di Comunità, come Arlecchino servo di due padroni.

Spostare i medici da un punto all’altro non moltiplica le forze disponibili. Certo, sarebbe impopolare, soprattutto in prossimità della prossima tornata elettorale, dire alla cittadinanza che, se vuole il medico di famiglia, non lo trova più nel proprio quartiere o nel proprio paese ma in una struttura dalle caratteristiche ospedalocentriche. Altrettanto impopolare sarebbe ammettere con l’Europa che gli obiettivi del Pnrr non sono stati per niente centrati e che i fondi sono stati spesi solo ed esclusivamente in edilizia sanitaria e non investiti sulla valorizzazione del personale, i cui stipendi sono fermi a trent’anni fa e i cui carichi di lavoro sono triplicati.

Se gli obiettivi del Pnrr non verranno centrati, la colpa non è dei medici e la politica si assuma le proprie responsabilità. Non credo che i medici reggeranno a questo nuovo e incombente debito orario nelle Case di Comunità, soprattutto quando sono a credito di infinite ore di lavoro di back office che non solo non sono valorizzate, ma ritenute invisibili o non influenti.

La riorganizzazione dell’assistenza territoriale si intreccia con il dibattito sullo status giuridico del medico di famiglia, oggi libero professionista ma soggetto a una subordinazione progressiva, senza che della subordinazione o della dipendenza abbia le tutele, come maternità, ferie, malattia, infortunio e possibilità di part-time. E questi, per una professione che sta virando al femminile, sono temi fondamentali per la conciliazione vita-lavoro. Già oggi, l’introduzione del ruolo unico per i giovani medici (obbligo di lavorare 38 ore nelle strutture e aprire propri studi per ricevere i pazienti) sta producendo la desertificazione della medicina generale. Un esempio per tutti: a Bergamo e provincia, su 511 zone carenti messe a bando, hanno risposto in 13 e in 8 hanno accettato. E così dappertutto.

Se si introdurrà anche per i medici già in servizio l’obbligo del doppio lavoro, ci sarà un pensionamento di massa e la situazione, ben lungi dal risolversi, si aggraverà. Saranno ben più di 6 milioni gli italiani senza medico.

Una riforma che si rispetti deve valorizzare le cure primarie territoriali attraverso l’istituzione di una scuola di specializzazione in medicina generale, con l’assunzione dei medici come dipendenti o specialisti a convenzione all’interno delle Case di Comunità, e molti giovani risponderebbero entusiasti. Certo è che non si può ipotizzare una riforma a isorisorse. Chi, invece, ha deciso di lavorare con un’autonoma organizzazione che nel tempo, tramite capillarità e accessibilità, ha prodotto risultati positivi sulla salute dei cittadini di questo Paese, dovrebbe essere lasciato in pace nel proprio studio.

Se siamo i più longevi, secondi solo ai giapponesi, non è un caso, ma il frutto del lavoro di generazioni di medici sul territorio nel corso dei decenni.

La riforma è stata stoppata perché è convenienza di tutti che i medici di medicina generale rimangano in un limbo: liberi professionisti senza tutele, dipendenti di fatto senza diritti, perché con il loro lavoro e i loro contributi devono mantenere in vita, a tutti i costi, la loro cassa previdenziale, ENPAM, ente giuridico privato con finalità pubblica che, per bocca del suo presidente, annuncia il suo sostegno al Paese con investimenti nazionali che ammontano al 53% del patrimonio previdenziale, stimato attualmente in 31 miliardi.

Siamo contenti che la cassa previdenziale goda di buona salute e che aiuti l’Italia, ma a rimetterci le penne saranno i medici e, con essi, i cittadini.