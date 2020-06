Tra le protagoniste del primo Grande Fratello, Roberta Beta è tornata in tv dopo 7 anni. Classe, raffinatezza e forza, quelle di una donna che ha raccontato di aver scoperto il tradimento del suo compagno e di aver reagito in modo deciso. “Sono stata tradita, l’ho scoperto con un messaggio sul telefonino e sono letteralmente scappata”, ha raccontato durante il programma Live Non è la D’Urso. “Il tradimento non è questione di corna – ha aggiunto – È una cosa più profonda. Eravamo nel suo ufficio, stavamo insieme da quasi sette anni. È arrivato un messaggio da una donna della quale io sospettavo qualcosa di strano. C’era scritto ‘Amore mio mi manchi da morire’. Ho aspettato che lui tornasse…”. E fine. Non ci ha pensato un secondo: poche spiegazioni (inutili), il messaggio era abbastanza chiaro.