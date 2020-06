L’attore è regista tra i più famosi di Hollywood sposa l’avvocatessa specializzata in diritto internazionale e diritti umani. Un matrimonio, quello tra George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin che sembrava perfetto ma che stando al National Enquirer, riportato da Dagospia, sarebbe arrivato alla fine. Una fonte vicina alla coppia avrebbe parlato di un allontanamento e si sono fatte anche ipotesi sul perché: crisi da “lockdown”. Secondo il giornale, George e Amal non solo vivrebbero da separati in casa ma avrebbero anche già iniziato a frequentare altre persone. La coppia non ha smentito né confermato. Saranno voci fondate? Impossibile a dirsi. Quello che è certo è il matrimonio celebrato a Venezia nel 2014 è uno dei più belli dello star system. I due hanno due figli.