“Non ci sono state passerelle, qui abbiamo lavorato senza risparmiarci, abbiamo incontrato tante componenti della società, ci dà grande forza”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa conclusiva degli Stati generali a Villa Doria Pamphili. Le opposizioni ha aggiunto, “non hanno raccolto il mio primo invito. Tonerò a proporre un’ulteriore occasione di confronto. Se tutti insieme o separatamente? Credo che per evitare confusione e passerelle credo potremo avere maggiore tranquillità in un incontro con ciascuna forza” del centrodestra. “Confido di farlo questa settimana. Forza Italia sembrerebbe predisporsi ad un confronto più dialogico ma io confido che anche Lega e Fdi possano parteciparvi in tutta franchezza”, ha concluso.