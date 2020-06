“Un aspetto su cui la pandemia ci ha fatto riflettere è il rapporto uomo-ambiente. La chiusura ha ridotto l’inquinamento e fatto riscoprire la bellezza di tanti luoghi liberi dal traffico e dai rumori. Ora, con la ripresa delle attività, tutti dovremmo essere più responsabili della cura della casa comune”, così Papa Francesco durante l’Angelus domenicale. In piazza San Pietro sono diversi i pellegrini che si sono radunati, distanziati tra loro e nel rispetto delle misure anti contagio, sotto l’occhio attento delle forze di sicurezza. Il Pontefice apprezza le iniziative che “ovunque nascono dal basso”, e vanno in questo senso. Come a Roma, “dove oggi ce n’è una dedicata al fiume Tevere”. “Ma ce ne sono tante, in altre parti! Possano favorire una cittadinanza sempre più consapevole di questo bene comune essenziale”, conclude il Papa.