In mattinata previsti disagi per i treni regionali e suburbani, mentre al pomeriggio e fino alla sera per i mezzi cittadini. L'Unione sindacale di base che chiede "tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella Fase 2"

Per la prima volta dopo il lockdown a causa dell’emergenza coronavirus oggi, 18 giugno, metro e treni di Milano potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale (tpl) della durata di quattro ore proclamato dall’Unione sindacale di base (Usb lavoro privato). In mattinata sono previsti disagi per i treni regionali e suburbani, mentre nel pomeriggio e fino alla sera per i mezzi cittadini. Il sindacato che chiede “tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella Fase 2”, ha sottolineato che non c’è stata “nessuna misura a sostegno dei lavoratori del tpl varata dal Governo”, e propone la “ripubblicizzazione dei servizi essenziali”.

I primi a fermarsi sono i treni, dalle 9.30 alle 13.29: a rischio i treni regionali e suburbani circolanti su rete Ferrovienord, segnala il sito di Trenord. Coinvolti i collegamenti da Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Bellinzona. Lo sciopero di queste linee potrebbe avere ripercussioni anche per i treni delle linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi. S2 Mariano C. – Milano Passante – Milano Rogoredo, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate, S13 Milano Bovisa – Pavia. In caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus sostitutivi no-stop in modo limitato per i soli collegamenti aeroportuali di Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Busto Arsizio FS. “Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1”, conclude Trenord.

Incrociano le braccia nel pomeriggio, invece, i lavoratori Atm: dalle 18 alle 22 a rischio i convogli delle quattro linee metropolitane, degli autobus e dei tram di Milano. Previsti ritardi o cancellazioni anche per i pullman Agi: coinvolte le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. In questo caso, sottolinea Atm, “saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati dall’inizio del servizio fino alle 19 e dalle 23 fino al termine del servizio. Non certe, invece, tutte le corse in partenza tra le 19 e le 23”. In dubbio anche la linea 965 gestita da Star, la Pioltello-Milano.