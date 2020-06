Nell’ultima puntata del programma di Italia 1 è andato in onda un servizio di ben un’ora e venti sull’operato di quello che viene definito da tutti i giornali, siti web e tv italiane come il re dei social network

Mirko Scarcella chi? Il guru di Instagram si arrabbia con le Iene. Nell’ultima puntata del programma di Italia 1 è andato in onda un servizio di ben un’ora e venti sull’operato di quello che viene definito da tutti i giornali, siti web e tv italiane come il re dei social network. L’autore del servizio, Gaston Zama, ha portato avanti un’inchiesta articolata dove ha prima intervistato Scarcella nella sua casa di Miami assieme ad un suo fan proveniente dall’Italia e dopo ha aggiunto diverse testimonianze di milionari che si sono affidati a lui sborsando cifre altissime per raggiungere centinaia di migliaia di follower in poche ore. Solo che, secondo quanto ricostruito da Zama, questi follower compresi like e commenti, non sono profili reali ma “utenti bot”, finti, provenienti per oltre tre quarti da India, Brasile e Turchia.

Zama ha poi smontato diversi video e post auto promozionali di Scarcella pubblicati online come reali, tra cui un’intervista ad una tv araba mai andata in onda, o l’accordo raggiunto con l’università di Harvard mai conclusosi. L’inviato de Le Iene ha anche verificato la sede dell’impresa di Scarcella che si troverebbe alle Canarie, ma senza risultati. La maggior parte degli intervistati, ed ex clienti di Scarcella, come l’avvocato Gianni Mendes e l’artista Simone D’Auria (il primo gli ha versato oltre 220mila dollari in nemmeno due anni e gli ha pagato ogni tipo di spesa e sostentamento quotidiano) sostengono di essersi affidati a lui soprattutto perché la stampa italiana tutta ne aveva parlato molto bene in decine di occasioni.

Infine Zama è tornato negli Stati Uniti per intervistare nuovamente Scarcella e porgli domande su tutti queste testimonianze raccolte contro di lui e il suo operato, ma a quel punto il ragazzo italiano, autore del libro Instasecrets che ha la prefazione di Vittorio Feltri (anche lui contattato da Zama ma senza successo), si è imbufalito e per un attimo ha cercato di togliere la telecamerina dalle mani dell’inviato de Le Iene. Nelle ultime ore, tramite il suo profilo Instagram, Scarcella ha fatto sapere che ha visto la puntata e che chiederà “il diritto di replica per tutte le buffonate che sono state dette così vedremo chi è il vero ciarlatano”.