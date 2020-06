Il primo giorno ha visto la partecipazione in videoconferenza dei vertici delle istituzioni Ue. Sassoli: "Affrontare le sfide dell'adeguatezza dei sistemi sanitari e dare aiuti diretti alle persone". Gentiloni: "Il Recovery fund non è un tesoretto ma un impegno". Von der Leyen: "E' una chance unica di ripresa, ora sta a voi". E il governatore di Bankitalia Visco auspica che "queste consultazioni nazionali possano concludersi con degli atti concreti". Palazzo Chigi punta ad approvare un documento finale che coincida con il Piano nazionale di riforme in base al quale la Ue deciderà quante risorse concedere all'Italia. Le opposizioni disertano. Non ammessi i giornalisti: sono previsti soltanto alcuni punti stampa e una conferenza finale. Stampa parlamentare e Odg: "Garantire condizioni di agibilità per il nostro lavoro"

Da un lato l’omaggio all’Italia che all’inizio della pandemia ha “indicato la via” agli altri Paesi e il cui “dramma“, come ha ricordato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, “ha reso consapevole il resto dell’Europa spingendolo ad adottare più rapidamente misure drastiche”. Dall’altro un avvertimento: il Recovery fund – su cui peraltro devono ancora iniziare negoziati che si preannunciano difficilissimi – è una grande occasione di ripresa ma richiede altrettanto impegno. L’Italia, è la richiesta unanime arrivata dai vertici delle istituzioni europee collegati con villa Doria Pamphilj, deve cogliere l’occasione per fare le riforme strutturali di cui ha bisogno da decenni. Sono questi i messaggi arrivati al governo dal presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dal commissario all’Economia Paolo Gentiloni, dalla presidente della Bce Christine Lagarde e dal numero uno del Consiglio europeo durante la prima giornata dei tanto discussi Stati generali dell’economia, introdotti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Mentre il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, intervenuto di persona, ha ribadito quanto già detto qualche giorno fa durante le sue considerazioni finali: “I fondi europei non potranno mai essere gratuiti: un debito dell’Unione europea è un debito di tutti i paesi membri e l’Italia contribuirà sempre in misura importante al finanziamento delle iniziative comunitarie”.

Il premier, che ha spiegato la scelta della location parlando di “un omaggio alla bellezza italiana“, ha anticipato che il piano di rilancio mirato a traghettare l’Italia verso un “nuovo Rinascimento” avrà tre linee strategiche. Ricalcate sugli assi portanti del piano Colao appena consegnato al governo: modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale, territoriale e di genere. “Questo è il momento non solo di continuare a seguire l’emergenza e le necessità più immediate ma di lavorare a un progetto chiaro per uscire dalla crisi. Un progetto coraggioso, condiviso, e ne dobbiamo anche approfittare per tramutare la crisi in opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che l’hanno frenata durante l’ultimo ventennio“, ha detto. Il summit a porte chiuse è chiamato ora a definire i dettagli del piano che sarà la base per avere accesso ai fondi europei per la ripresa. Anche se sullo sfondo c’è il timore che la “dieci giorni” si riveli poco più di una passerella senza risultati tangibili, come sostengono le opposizioni. Ma anche il Pd ha chiesto al premier una “svolta di concretezza“, ora alla prova dei fatti. E lo stesso Visco ha auspicato che “queste consultazioni nazionali possano concludersi con degli atti concreti che ci consentano di compiere quei passi avanti di cui il Paese ha più che mai bisogno, anche attingendo alle numerose proposte avanzate e sfruttando appieno le opportunità offerte dai nuovi programmi europei approvati e in corso di definizione”.

Sassoli: “Fare in fretta, riforme e sostegno diretto alle persone” – “Bisogna fare in fretta“, ha detto Sassoli rivolto a Conte, perché “tutti gli indicatori ci riferiscono che la crisi colpirà duramente. Servono riforme strutturali e interventi di sostegno diretto alle persone. Semplificare, garantire efficienza nel pubblico e nel privato, agire con tempestività”. E “la prima sfida da affrontare è quella dell’adeguatezza dei nostri sistemi sanitari“, per i quali “l’Unione europea ha messo a disposizione una linea di finanziamento del Mes” anche se “non voglio entrare nel dibattito interno relativo alle scelte del governo“. In più bisognerà concentrarsi anche sui “giovani“, sulle “donne” e su un “modello di sviluppo nuovo, basato sulla Green economy, la sostenibilità, e la transizione digitale”. Non solo: “l’Italia deve riflettere di più su una strategia di lotta all’evasione che ogni anno sottrae ai cittadini, secondo l’Istat, circa 100 miliardi. Si tratta non solo di un fenomeno anti-sociale, ma anche di un ostacolo alla credibilità internazionale del nostro paese”.

Von der Leyen: “Next generation Eu chance di ripresa, sta a voi farlo succedere” – “Grazie Italia. L’Europa s’è desta”, ha esordito invece la Von der Leyen, pronunciando queste parole in italiano per ringraziare la Penisola “colpita prima di chiunque altro in Europa” e il governo che ha preso “misure coraggiose, chiedendo alle gente di stare a casa per lunghe settimane e mesi, indicando la strada ad altri Stati membri”. Poi, guardando al futuro, ha parlato del programma Next Generation Eu che “può affrontare le sfide che da tempo pesano sull’economia italiana e spianerà la strada ad una ripresa economica duratura”. Ma “ora sta a voi farlo succedere“. “E’ un’alleanza tra generazioni, un’opportunità unica per l’Italia”, ha continuato. “Mentre investiamo per disegnare l’economia del futuro dobbiamo anche lavorare su riforme ambiziose, per garantire che i nostri investimenti soddisfino i bisogni e le aspettative dei cittadini”. L’Italia “ha sempre sorpreso il mondo, vi siete risollevati dalle crisi più profonde, avete preservato la nostra identità e le vostre tradizioni, mentre innovavate e vi reinventavate”. Ora però “è il momento per sviluppare ed attuare un efficace piano di rilancio”. Occorre “ridurre la burocrazia, rendere più efficiente il settore pubblico, assicurare che i lavori pubblici siano al riparo dal crimine organizzato: la capacità e la qualità dell’amministrazione pubblica italiana sarà essenziale”. Inoltre “il mercato del lavoro presenta delle sfide, l’occupazione femminile e giovanile è troppo bassa, tutti noi sappiamo che non si può costruire un’economia di successo senza donne e giovani”. E, ancora, la presidente della Commissione europea sottolinea la necessità di “una sostanziale riforma del fisco e di un più efficace sistema della giustizia, che è cruciale per le imprese italiane di tutte le dimensioni”.

Gentiloni: “Recovery fund è un impegno, non un tesoretto” – “So che il governo italiano è pienamente consapevole che non si tratta di spese facili, tesoretti o libri dei sogni ma di un impegno che ci metterà alla prova”, ha commentato il commissario Gentiloni. “Ora dobbiamo dirci che queste ingenti risorse metteranno alla prova tanto la Commissione che il sottoscritto nelle sue responsabilità, quanto i singoli Paesi e governi. Per l’Italia si tratta di un’occasione irripetibile per riforme che eliminano le strozzature che hanno limitato la crescita e per investimenti per rendere l’Italia più competitiva. Si tratta di risorse senza precedenti”. Positivo il fatto che ora “ci sono tutte le condizioni per sostenere la causa comune. L’Ue ha come superato una linea d’ombra. Superando divisioni di decenni in poche settimane”. E “la storia delle condizionalità imposte dall’alto per salvare i singoli Paesi è una storia finita, è alle nostre spalle. Parliamo di risorse comuni a 27, alle quali si accede volontariamente sulla base di piani elaborati dai governi nazionali”.

Lagarde: “Perché il Recovery fund abbia successo servono riforme strutturali” – “Il recovery fund raggiungerà il suo pieno potenziale solo se sarà saldamente inserito in riforme strutturali concepite e attuate a livello nazionale”, ha sottolineato dal canto suo la numero uno dell’Eurotower Christine Lagarde. “Le raccomandazioni specifiche per l’Italia” stilate dalla Commissione Ue identificano per esempio “gli investimenti in infrastrutture digitali per l’istruzione e la formazione, la promozione della produzione di energia rinnovabile, lo sviluppo di modelli di e-business e la modernizzazione della pubblica amministrazione. Queste riforme sono indispensabili per capitalizzare questo momento”. Inoltre “la mobilitazione degli investimenti richiede soprattutto un quadro economico favorevole alle imprese, con servizi pubblici e privati efficienti e flessibili, adeguate infrastrutture fisiche e digitali, un sistema giudiziario ben funzionante e un settore finanziario forte”. Se saranno prese delle decisioni in questa direzione, spiega Lagarde, “questa crisi può generare un periodo di trasformazione positivo” verso “una crescita più inclusiva, più verde e più digitale”. Per il presidente dell’Eurotower “una rinnovata attenzione all’economia digitale, ad esempio, può aiutare a spezzare il circuito di feedback negativo che vediamo in Europa tra mercati frammentati, bassi livelli di economie di scala e investimenti bassi nel digitale, che spesso ha portato l’economia dell’area dell’euro ad avere una crescita della produttività che rappresenta solo la metà di quella che si registrava negli Stati Uniti”.

Michel: “Negoziati difficili, ci sono divergenze significative” – “Vorrei mettere tutti in guardia dal sottovalutare la difficoltà dei negoziati che stanno per iniziare”, ha avvertito il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel dopo aver riconosciuto che “sono state le autorità italiane a indicare la via da seguire ed i cittadini italiani a dare l’esempio” anche se all’inizio della pandemia l’Italia è stata guardata “con distacco“. Sul Recovery fund, ha ricordato, “c’è ancora strada da fare. Come sapete, su vari punti chiave del progetto esistono divergenze significative: sulla dotazione globale, sulla ripartizione tra prestiti e sovvenzioni, sui criteri di distribuzione delle risorse finanziarie, sulle condizioni di assegnazione dei fondi… Ora più che mai, questi negoziati sono irti di difficoltà, poiché costringono tutti gli Stati membri a riconsiderare determinati principi cui sono fedeli da così lungo tempo. Non tutti condividono la stessa interpretazione di cosa sia nel concreto la solidarietà. Così come non tutti sono istintivamente d’accordo sulle implicazioni pratiche che derivano necessariamente dal principio di responsabilità. Potremo riuscire solo se sia gli uni che gli altri faranno lo sforzo di mettersi nei panni dei rispettivi interlocutori. Il processo di allineamento verso un accordo è cominciato, ma la strada è ancora lunga e piena di ostacoli”.

Nel pomeriggio parleranno il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che sarà presente di persona, il segretario generale dell'Ocse, Ángel Gurría, e la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva. La cui presenza, pur in video, insieme alle presidenti di Commissione e Bce, ha fatto dire alle opposizioni e all'ex ministro Giovanni Tria che ci sarà "la troika", vecchio spauracchio di chi teme ingerenze esterne nella gestione dei conti. Lunedì mattina ci sarà Vittorio Colao presenterà ufficialmente il documento della sua task force, criticato dopo la diffusione sui giornali per eccesso di liberismo. Mentre dovrebbe aver declinato l'invito l'ex presidente della Bce, Mario Draghi.

"Con la giornata di oggi si apre un intenso dialogo e un'interlocuzione che il Governo intende realizzare con tutte le forze economiche, politiche, sociali e culturali del Paese, perché siamo chiamati ad affrontare uno snodo fondamentale per l'economia. Stiamo vivendo uno shock senza precedenti, con costi umani, sociali ed economici molto alti", ha detto Conte nel suo intervento di apertura. Gli Stati generali dureranno più di una settimana, fino a domenica 21 o lunedì 22 giugno. Ci saranno ministri, accademici, parti sociali, rappresentanti degli enti locali. Assenti le opposizioni, che hanno declinato l'invito chiedendo che il confronto sia in Parlamento. Mentre il Pd dopo i retroscena su una reazione piccata del ministro Franceschini ha chiesto "concretezza" e Matteo Renzi ritiene sia "giusto, come chiedono le opposizioni, che una volta fatti gli Stati generali si vada in Parlamento. Accorgimento per evitare ulteriori polemiche: niente pranzi o cene di gala e tanto meno buffet, visto il periodo. Solo acqua minerale, caffè e qualche stuzzichino.

Il documento finale che Palazzo Chigi punta ad approvare dovrebbe coincidere con il Piano nazionale di riforme (Pnr) che il ministro Roberto Gualtieri invierà a Bruxelles e che sarà la base su cui la Ue deciderà quante risorse concedere all'Italia nell'ambito del Recovery fund, peraltro ancora da approvare (il 19 giugno è in agenda un Consiglio europeo che non sarà risolutivo). Il commissario Gentiloni ha spiegato che la Commissione valuterà i piani di riforma nazionali per allocare i fondi esaminando se sono in linea con "le sfide individuate nel semestre europeo", "se contribuiscono a rafforzare crescita, resilienza e coesione" e se vanno nella direzione della "transizione verde e digitale".

Giornalisti non ammessi. Asp e Odg: “Garantire condizioni di agibilità per potere svolgere il nostro lavoro” – La villa è presidiata da ‘cellulari’ e agenti della polizia e della Guardia di Finanza. Tutti gli accessi sono off limits, tranne quello pedonale in piazza di San Pancrazio. I lavori degli Stati generali saranno sempre a porte chiuse per i giornalisti, come rivendicato da Conte, per scampare l’effetto passerella mediatica. Previsti soltanto alcuni punti stampa alla fine di ogni giornata e una conferenza finale. A scapito della trasparenza, lamentano Marco Di Fonzo e Carlo Verna, presidenti di Associazione stampa parlamentare e Ordine nazionale dei giornalisti, che in una nota sottolineano: “A quanto si apprende, l’intera area di villa Pamphilj dove si svolgeranno gli incontri sarà continuativamente interdetta a giornalisti, fotografi e cameramen. Al netto delle necessarie misure anti-contagio e della decisione di tenere riservati tutti o parte dei colloqui, riteniamo indispensabile garantire agli operatori dell’informazione condizioni di agibilità adeguate per poter svolgere il proprio lavoro, allestendo spazi per la stampa e consentendo di raccogliere informazioni in maniera diretta e autonoma”.