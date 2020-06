Due ritorni, una sorpresa pop e l’outsider. Alessandro Cattelan ha svelato ieri sera la nuova giuria di X Factor, che vede il ritorno di Mika e Manuel Agnelli, ma anche due new entry: Hell Raton e poi, dritta dal mondo di “Amici”, Emma Marrone. Una scelta di garanzia e sicura con quel pizzico di “pop” che non guasta per rendere un po’ più accessibile alla grande platea televisiva generalista, il talent targato Sky Uno. “Spero di essere all’altezza del ruolo. Ho sempre amato le sfide – ha commentato Emma da Cattelan -. Stiamo vivendo un periodo strano e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà diversa dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno”.

Poi la cantante salentina ha fatto una rivelazione, raccontando cosa ha fatto una volta saputa la notizia: “Penso di averlo detto prima a Maria De Filippi e poi a mia mamma, lei era molto contenta e orgogliosa perché mi ha scoperto lei ed è felice per la strada che ho fatto. – ha spiegato Emma – Era molto felice per me e per questo traguardo. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”. Emma aveva già partecipato a “X Factor” nel 2015 ma solo in veste di ospite.