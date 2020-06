“Sei famosa solo per i tuoi mariti”. Volano stracci a Live – Non è la D’Urso. Elena Morali, l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione, ha insultato in diretta la regista Simona Izzo. La Morali invitata a parlare della sua storia con Luigi Favoloso e del rapporto con la madre dell’ex di Nina Moric, si è ritrovata a discutere di altre questioni fino a quando la Izzo, in collegamento da casa, ha scherzato sulla sua vita amorosa. A quel punto la ragazza è passata al contrattacco: “Ma lei che ne sa? Io ho fatto dieci anni di Colorado! Parla di me, ma lei è diventata quella che è solo per i mariti che ha avuto, una vita con un regista e prima con un cantante famoso, facile così”.

La risposta della Izzo non si è fatta attendere: “Ho fatto anche altro, ho solo detto che lei sta qui in tv solo per parlare dei tuoi fidanzati”. In aiuto della Izzo è arrivata anche Enrica Bonaccorti che così ha dovuto incassare un “gallina”, rifilatole dalla Morali. Infine a placare gli animi, ecco l’illuminata conduttrice: “Non sono intervenuta prima perché Simona si sa difendere da sola, ma fa parte di una storica famiglia di doppiatori, è una grande attrice, sceneggiatrice, regista e scrittrice. Lei e la Bonaccorti sono grandi artiste che sono in questa piccola trasmissione perché hanno il ruolo di opinionista, che vuol dire? Che sono qui proprio per dare la propria opinione. Se la Izzo dice una cosa su di te non devi essere aggressiva e violenta. Non devi attaccare una donna che ha un’età e un curriculum invidiabile”.