L'ex ministro è stato protagonista di una lite furiosa via Twitter con un comune del pisano. Solo che questo comune non esiste e il relativo account è naturalmente un fake

Anche Franco Frattini ha il suo epic fail. E non si tratta della sua possibile candidatura a sindaco di Roma per la Lega di Salvini. Bensì di una lite furiosa via Twitter con un comune del pisano. Solo che questo comune non esiste e il relativo account è naturalmente un fake. Ma andiamo con ordine. Dall’account di Comune di Bugliano, dove è stato brillantemente scritto “account ufficiale del Comune di Bugliano (PI) Informazioni ed eventi sul territorio. Specializzato nella coltivazione della barbabietola da zucchero”, appare l’ultimo tweet a propagandare la “sagra del fenicottero”.

Ovviamente l’appuntamento del 7 giugno prossimo è corredato da una foto con un pollo arrosto con patatine e da alcuni appunti: “Slurp, gnam, cotto, lesso fritto. Mascherine obbligatorie. Menù fisso 25 euro (Bevande escluse)”. Poche decine di minuti e con il suo account Twitter Frattini sbotta: “Ma sono matti o scherzano con un brutto scherzo? Spero che la forestale abbia già fatto un adeguato intervento…ma che sono cinesi questi di Bugliano che uccidono e mangiano i fenicotteri rosa e ogni essere che si muove?”.

I solerti funzionari del fittizio comune di Bugliano rispondono a stretto giro: “Sono antiche ricette. Certo, la carne del fenicottero è molto dura, ma con un’adeguata preparazioni vengono fuori delle leccornie da assaggiare assolutamente”. A quel punto l’ex ministro degli esteri è già finito nella trappola goliardica dei toscani buontemponi. Prima gli dà degli “imbecilli” (“Imbecilli che rispondete come Comune di Bugliano!! Il comune di BUGLIANO non esiste CANCELLATE TUTTI”); poi si arrende definitivamente: “Una messa in scena ben fatta e ci sono cascato poiché non amo il fake e se vedo propaganda di uccisione di animali,come i fenicotteri,per di più protetti,non apprezzo! Vada per il sito satirico ma confermo che il soggetto dello scherzo era pessimo!”.

Seguono decine di commenti tra frizzi e lazzi con tanto di finta sanzione amministrativa contro Frattini per aver offeso uomini delle istituzioni e lui che risponde: “non sono mica grullo, me l’avete fatta una volta e non ci casco più”. Tanto che oggi l’account Comune di Bugliano ha pubblicato un post in sua difesa rilanciando: “Basta prendere in giro Franco Frattini. Ammiriamo il suo amore per gli animali e la sua preparazione politica e culturale (a differenza di altri…) Appena questa Fase 2 finirà lo inviteremo a fare una bevuta al circolo Arci”. E poi annuncia: “DOMANI CONSIGLIO COMUNALE. Discuteremo sull’aumento indennità al sindaco e.tutti gli assessori causa COVID-19 e nel dare la cittadinanza onoraria a Franco Frattini”

Tra l’altro l’account fake del Comune di Bugliano, collocato in provincia di Pisa, esiste da diverso tempo, e si diletta in una satira ruspante cinicamente toscana, vagamente benigniana dei tempi di Cioni Mario, postando accadimenti di paese e presunte delibere comunali. Attenzione però: in provincia di Lucca, una piccola frazioncina che si chiama Bugliano esiste veramente.

