“Comincio lo sciopero della fame, per difendere tanta gente disperata, che ha fame. Vogliamo che il governo riceva una delegazione di noi artisti e lavoratori autonomi”, aveva detto qualche giorno fa Sandra Milo. Una provocazione per porre l’attenzione sui lavoratori dello spettacolo che stanno vivendo un momento difficile per il Coronavirus: “Voglio ringraziare Conte ed il governo per quanto fatto durante per arginare questa pandemia ma ora è necessario che salvino gli artisti dalla fame. Io sono la responsabile nazionale di un movimento politico e culturale di artisti di autonomi e partite iva e voglio chiedere a Conte se riceve una nostra delegazione per fargli delle proposte in difesa di tutti gli artisti e degli autonomi”, aveva detto a Un Giorno da Pecora su Radio1.

All’appello avrebbe risposto il premier Conte, a sostenerlo proprio l’attrice nel programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “Ieri mi è successa una cosa bellissima. Mi arriva una chiamata e dall’altra parte un uomo mi dice: sono Giuseppe Conte. Io pensavo fosse uno scherzo e Conte mi ha dato il numero del centralino di Palazzo Chigi dove chiamarlo: era davvero il premier. Mi ha detto che non sopportava l’idea che io facessi lo sciopero della fame, è stato bellissimo. Ho capito davvero la sua umanità. E’ stato emozionante, bellissimo, ho pensato che per una volta la politica avesse ritrovato un volto umano. Gli ho detto che noi autonomi abbiamo dei problemi insostenibili ora, e gli ho proposto di trovare una soluzione possibile. Non abbiamo organizzato alcun incontro, in realtà ieri lui mi ha chiesto un favore, non vi dico quale, ma un favore che gli ho già fatto. Ora sono sicura che lui ricambierà, perché è un uomo d’onore.”

Tutto lascia pensare a uno scherzo organizzato da qualche programma televisivo o radiofonico, con indiziati La Zanzara o Le Iene. Proprio nel programma di Italia 1 l‘influencer Giulia Salermi era stata vittima del finto Giuseppe Conte. La Milo non sembra avere dubbi e riporta, quasi le stesse parole, in un video postato sul suo profilo Instagram dove da qualche mese è particolarmente attiva. “Mi è apparso sereno. Come tutti quelli sicuri di fare bene il loro lavoro. L’ho trovato fantastico, parlando con Conte mi sono commossa, perché viviamo in un momento è molto difficile”, ha aggiunto la musa di Fellini nella trasmissione di Radio1. L’attrice che segna sulla carta d’identità 87 anni non sarà presente nel programma di Rai1 Io e te con Pierluigi Diaco dove sarà sostituita da Katia Ricciarelli.

