In tutta questa quarantena Diletta Leotta non ha mai smesso di allenarsi e così, scattata la Fase 2, ha potuto riprendere anche lei le corsette in giro per i parchi di Milano. Proprio durante una di queste uscite per fare jogging le è capitato un incidente di percorso: è caduta sull’asfalto e si è ferita ad un ginocchio. È stata lei stessa a raccontare quanto accadutole nelle sue storie su Instagram: la conduttrice si è seduta sull’erba e ha mostrato la ferita ai follower mettendo come musica di sottofondo la sigla del cartone animato “Pollon, Pollon combina guai”.

“E ogni tanto ripenso a quando ero bambina. Quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare. Quando si era tutti amici, senza rancori. Quando per fare pace bastava un mignolino. Quando era tutto più semplice.E allora mi rendo conto che le ginocchia sbucciate, non facevano poi così male“, ha scritto Diletta Leotta a commento della foto. Per fortuna per lei non si è trattato di nulla di grave.