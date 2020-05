"In alcuni Paesi, come l’Italia e la Spagna, sono ancora in vigore limitazioni agli spostamenti interni. Per questo motivo la chiusura dei confini per i viaggiatori potrà durare un po' di più", ha spiegato la ministra del turismo austriaco Elisabeth Koestinger. L'orientamento del nostro governo intanto è quello di un via libera agli spostamenti tra Regioni dal primo giugno

“Tutto dipenderà dai tassi di contagio”. Con queste parole la ministra del turismo austriaco Elisabeth Koestinger frena sulla riapertura dei confini tra Austria e Italia, in particolare al Brennero. “In alcuni Paesi, come l’Italia e la Spagna, sono ancora in vigore limitazioni agli spostamenti interni. Per questo motivo la chiusura dei confini per i viaggiatori potrà durare un po’ di più”, ha spiegato l’esponente del partito popolare in un’intervista alla radio Orf, prospettando invece la riapertura tempestiva dei confini verso la Repubblica Ceca, Slovacchia e Germania. In particolare verso quest’ultimo Paese la riapertura definitiva è in programma per il 15 giugno.

Se Vienna dovesse tenere come punto di riferimento per la riapertura della frontiera con il nostro Paese il via libera agli spostamenti interni tra Regioni la data che si preannuncia come punto di riferimento è quella del primo giugno. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital, ha confermato infatti l’orientamento del governo sulla riapertura dei confini regionali, senza alcuna motivazione da produrre per gli spostamenti, da quella data, sempre se i dati epidemiologici dovessero confermarsi o migliorare nelle prossime settimane. “Penso che dal primo giugno ci sarà possibilità di spostarsi da una Regione all’altra. E secondo me sarà possibile muoversi anche dalla Lombardia”, ha detto Sileri.

Nella giornata di martedì il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, durante l’ultima riunione con i governatori, si era mostrato possibilista sulla ripresa degli spostamenti tra le Regioni ma sempre nel rispetto dei paletti fissati dal ministero della Salute: si tratta di 21 indicatori in grado di ‘misurare’ la diffusione del contagio e l’efficacia dei dipartimenti sanitari delle singole regioni di tracciare e isolare i focolai.

“Dal 18 maggio faremo un passo avanti e di questo ne sono sicuro e per fine mese ci sarà maggiore libertà. Ovviamente non posso garantire oggi la libertà del movimento fra diversi Regioni perché è un momento di osservazione; è una fase 2 molto iniziale e ci sono 12 regioni che hanno meno di 12 infetti – ha spiegato Sileri -. È come se all’Italia fosse stata data una lettera di dimissioni dopo una brutta malattia: bisogna aspettare queste due settimane e vedere come va. Noi dobbiamo essere pronti a non farci prendere alle spalle da eventuali altri contagi”, ha concluso il viceministro.

La data del primo giugno per la ripresa degli spostamenti tra regioni è stata caldeggiata nei giorni scorsi dal governatore della Liguria Giovanni Toti ma anche il suo omologo dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, la definisce una “data ragionevole” precisando però che spetterà al governo decidere, com’è giusto che sia. Noi avevamo chiesto autonomia decisionale solo sulle riaperture del 18, e l’abbiamo ottenuta. Credo con decisione lungimirante”.