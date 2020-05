Contro la ragazza, rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata in Somalia sabato scorso, già da domenica, al suo arrivo in Italia, è sorta una campagna di odio per aver dichiarato di essersi convertita spontaneamente all'Islam. La madre ribadisce di aver preso le distanze da tempo dalla ong Africa Milele in cui prestava servizio la figlia

Minacce aggravate. È con questa accusa, ancora contro ignoti, che il responsabile dell’antiterrorismo milanese, Albero Nobili ha aperto una indagine dopo la serie di insulti sui social e le minacce di morte, con tanto di volantini lasciati vicino alla sua abitazione, rivolti a Silvia Romano, la cooperante milanese sequestrata per 18 mesi dai terroristi somali di al-Shabaab e rientrata ieri nella sua casa di Milano. Contro la 25enne, rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata in Somalia sabato scorso, già da domenica, al suo arrivo in Italia, è iniziata una campagna di odio legata soprattutto ai contenuti del suo interrogatorio, trapelati nelle ore successive al rientro in Italia, nel corso del quale ha dichiarato di non essere stata maltrattata dai suoi aguzzini e di essersi spontaneamente convertita all’Islam, prendendo il nome di Aisha. Intanto, la madre della ragazza, Francesca Fumagalli, ha parlato ai microfoni del Tg3: “Cerchiamo di dimenticare, di chiudere un capitolo e aprirne un altro”.

Le pattuglie passano frequentemente sotto casa della giovane cooperante della ong Africa Milele, segno che anche da parte delle autorità c’è preoccupazione per la sicurezza della ragazza. A differenza di lunedì, giorno del suo ritorno nell’abitazione di famiglia, non c’è il presidio fisso di polizia e carabinieri, ma le pattuglie rallentano passando davanti al palazzo. Sul portone del condominio sono ancora incollati i cartelli con i messaggi di sostegno per la giovane cooperante.

La madre della cooperante milanese ha ribadito di aver preso le distanze “da mo” dalla onlus Africa Milele per la quale sua figlia ha lavorato in Africa, ma “non sono io l’ordine preposto per parlare di queste cose, c’è una procura che indaga e ci pensano loro, io non rilascio dichiarazioni sull’argomento”, ha detto. Per quanto riguarda un’eventuale conferenza stampa, “non facciamo niente – ha precisato – perché Silvia ha la quarantena. Siamo qua, poi fra due settimane vedremo, non lo so, del doman non v’è certezza. Visto come sono andate le cose, non so nulla”.

Il medico di famiglia, Matteo Danza, dopo aver visitato la cooperante milanese nella sua casa di Milano ha dichiarato che “sta bene, come l’avete vista quando è arrivata, anche psicologicamente”. “Un controllo va sempre fatto dopo tanti mesi che si manca dall’Italia, è doveroso”, ha aggiunto il medico lasciando il palazzo di via Casoretto.

Un ritorno, quello di Silvia, che ha portato, ovviamente, gioia e soddisfazione, ma anche una serie di polemiche politiche soprattutto legate alla scelta della ragazza di convertirsi e all’ipotesi del pagamento di un riscatto per liberarla. La Prefettura deciderà quali misure di sicurezza adottare anche nei prossimi giorni, ma nel frattempo la giovane dovrà rimanere in isolamento domiciliare per 14 giorni, come prevedono le disposizioni per il contenimento del coronavirus.

Silvia Romano, dopo essere atterrata domenica in Italia ed essere stata ascoltata dai pm romani, a metà pomeriggio, dopo un viaggio in auto dalla capitale, è arrivata nella sua abitazione di via Casoretto, nella periferia nord del capoluogo lombardo. Con lei la madre e la sorella. “Rispettate questo momento”, sono state le poche parole rivolte dalla giovane che ai tanti cronisti che l’attendevano. E dalla finestra, poi, ha mostrato il pollice alzato e si è messa la mano destra sul cuore per ringraziare tutti, mentre in strada veniva scandito il suo nome.

Intanto, torna a parlare Lilian Sora, fondatrice della Onlus Africa Milele con cui collaborava Silvia Romano, che a Repubblica ha dichiarato di conoscere, a suo parere, chi ha tradito la ragazza favorendo il suo rapimento, dopo aver sostenuto nelle ore scorse che la sede della ong era tenuta sotto controllo da dei fiancheggiatori. “Certo che so chi ha tradito Silvia – ha detto – Ma l’ho detto a familiari e inquirenti e basta. Ho fatto le mie indagini, non per cercare di liberare Silvia ma per capire cosa fosse successo. E penso di averlo scoperto”.

Intanto è polemica per le dichiarazioni di un consigliere comunale di Asolo (Treviso), Nico Basso, un ‘venetista’ capogruppo della lista civica “Verso il futuro”, ex assessore della giunta comunale leghista del comune trevigiano. In un post su Facebook, il politico ha pubblicato la foto della giovane con la scritta “impiccatela”. Il post, riferisce la stampa locale, è stato duramente condannato anche dal sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, che ora sta valutando le richieste di dimissioni di Basso arrivate da più parti. L’uomo non è nuovo ai messaggi d’odio contro politici e rappresentanti delle istituzioni e, sempre sulla liberazione di Silvia Romano, ha pubblicato commenti offensivi anche verso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro Luigi Di Maio.