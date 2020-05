Un lungo applauso ha accolto la ragazza, arrivata con la mamma e la sorella in via Casoretto, che poi dalla finestra ha salutato e ringraziato tutti

Finalmente a casa. Silvia Romano, la cooperante milanese di 25 anni rapita in Kenya nel 2018 e liberata due giorni fa, è arrivata in via Casoretto a Milano. Con lei ci sono la mamma e la sorella. Un quartiere che era pronto alla festa, in attesa da troppo tempo che fosse liberata. Ad attendere la ragazza un gran folla. Sono stati i carabinieri e i poliziotti a scortarla per “difenderla” dalle persone e dai giornalisti presenti. “Rispettate questo momento” le uniche parole pronunciate rispondendo a chi le domandava se tornerà in Kenya.

E poi, per lei, fiori e cartelli di benvenuto, e anche messaggi di ringraziamento per chi l’ha liberata. Sulla porta del condominio in cui abita la madre biglietti che testimoniano quanta felicità abbia scatenato la fine della prigionia in Somalia. “La terra ha davvero tanto bisogno di persone come te, grazie di esistere“, si legge su un foglio appoggiato davanti al cancello di ingresso, mentre ce ne sono altri che ringraziano “i servizi segreti italiani e il ministero degli Esteri”.

L’applauso della folla e il saluto dalla finestra – Un lungo applauso l’ha accolta: numerose le persone che si sono affacciate alle finestre e scese in strada per salutarla. A bordo di un suv grigio la giovane indossava il tradizionale vestito delle donne somale e si è tolta per un momento la mascherina mostrando un sorriso per poi entrare nel palazzo dove risiede la madre. Poi Silvia si è affacciata alla finestra salutando tutti. La giovane cooperante milanese ha mostrato il pollice alzato e si è messa la mano destra sul cuore ringraziando tutti, mentre in strada veniva scandito il suo nome tra gli applausi. Dopo pochi secondi, la ragazza è rientrata nel suo appartamento e la finestra è stata poi chiusa anche con la tapparella.

1 /6

Il presidente della Cei: “Tutti la sentiamo nostra figlia” – “Tutti, in questo momento, la sentiamo nostra figlia – ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, intervistato dal sito Umbria24 -. Una nostra figlia che ha corso dei pericoli enormi, che ha avuto coraggio e forza d’animo” ha aggiunto il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia. “Questa – ha detto il presidente dei vescovi italiani – è una ragazza che ha una grande grinta e questa forza interiore sicuramente l’ha salvata, una ragazza spinta da fortissimi motivi anche religiosi ma umanitari e questo l’ha aiutata a sopravvivere. Poi c’è la serietà della nostra politica estera perché i nostri servizi segreti, la politica nel senso più nobile ha fatto la sua parte. Il ritorno di questa ragazza è il ritorno di una giovane che tutti in questo momento sentiamo la nostra figlia. C’è stata un’accoglienza, una festa da parte di tutti perché è stata una nostra figlia che ha corso pericoli enormi, che ha avuto coraggio e l’abbiamo potuta abbracciare almeno col cuore perché ora non si può fare con le braccia e con le mani e io che sono un tipo affettuoso patisco tanto”.

Il racconto agli inquirenti, il diario trattenuto dai carcerieri – Il desiderio che Silvia – che ora ha scelto di chiamarsi Aisha come riporta il FattoQuotidiano – ha espresso è di passare “tanto tempo con la famiglia”. E da oggi, dopo aver raccontato ieri per quattro ore agli inquirenti i 18 mesi di prigionia in Somalia, potrebbe cominciare ad avverarsi questo desiderio. Silvia, che ha dichiarato di essersi convertita all’Islam, di non aver subito violenze, è stata ascoltata per quasi quattro ore nella caserma del Ros in via Salaria, a Roma, alla presenza del pm titolare del fascicolo Sergio Colaiocco. Un atto istruttorio lungo e sul quale chi indaga mantiene il più stretto riserbo.

Rogatoria dei pm di Roma – La conversione all’Islam sarebbe avvenuta a metà prigionia dopo aver chiesto di poter leggere un Corano. Un passaggio chiave per gli inquirenti, ma secondo fonti investigative, potrebbe essere stato il frutto “della condizione psicologica in cui si è trovata durante il rapimento”. L’ipotesi di un’adesione forzata all’Islam sarebbe suffragata anche da una notizia circolata nei mesi scorsi, secondo cui la giovane cooperante sarebbe stata costretta a sposare uno dei carcerieri. Ma lei ha sottolineato più volte che di non aver subito nessun tipo di violenza. La Procura di Roma è in attesa di una risposta dalle autorità somale alle quali è stata inviata una rogatoria per sollecitare la collaborazione nelle indagini.

La Somalia avvia indagine e chiede documenti – “L’ufficio del procuratore generale della Somalia sta investigando il caso ed è interessato ad ottenere supporto dall’Italia nelle indagini e nello sviluppo della azione penale contro i sequestratori” scrive in una nota, Sulaymaan Maxamed Maxmuud, giudice federale della Corte Suprema e procuratore generale della Repubblica federale della Somalia.