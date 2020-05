Dopo lo stop del Movimento 5 stelle all’accordo raggiunto domenica sui permessi di soggiorno ai lavoratori stranieri slitta ancora il decreto Rilancio (ex decreto Aprile rinviato a maggio). Il nodo resta sempre quello dei braccianti: da una parte il M5s minaccia che “non arretrerà di un millimetro”, dall’altra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ricorda come “regolarizzare per un periodo determinato immigrati” che “già lavorano sul nostro territorio significa spuntare le armi al caporalato” e assicura che nelle prossime ore la situazione si sbloccherà. ritenendo “legittimo” che il Movimento rifletta e puntualizzando come la linea dell’emersione attraverso una ‘sanatoria’ sia già stata scelta da governi di centrodestra negli anni scorsi. Contro i 5 stelle si sono mossi nel pomeriggio i senatori Pd: “Il M5s”, si legge nella nota, “non può continuare a tenere bloccato il decreto rilancio sulla assurda pretesa di rinviare sine die la regolarizzazione dei lavoratori in agricoltura. La posizione dei 5 stelle è totalmente ingiustificata, bisogna procedere ad un accordo che tra le altre cose è ritenuto salutare da tutta la categoria degli agricoltori e che risponde ad un principio di civiltà e giustizia”.

Così il pre-consiglio, iniziato intorno alle 12, continua e la riunione per l’approvazione del decreto slitta nuovamente. Secondo le ultime indiscrezioni, si lavora ancora sulle coperture. All’appello mancherebbero infatti, sia i fondi per la piena copertura della cassa integrazione del decreto Cura Italia, sia risorse per misure come gli incentivi al personale sanitario. Palazzo Chigi in tarda mattinata è intervenuto per garantire che la situazione è sotto controllo: le parti “stanno lavorando senza sosta, confrontandosi costruttivamente e nel segno dello spirito di squadra” per “dare nelle prossime ore il via libera a una solida rete di sostegni, aiuti e investimenti a protezione di cittadini, famiglie e imprese alle prese con una crisi senza precedenti”. Ma il nodo della regolarizzazione è sempre sul tavolo, anche se Giuseppe Conte spinge per il l’ok alla norma ricordando che vorrebbe dire “spuntare le armi al caporalato, contrastare il lavoro nero, effettuare controlli sanitari e proteggere la loro e la nostra salute tanto più in questa fase di emergenza sanitaria”.

Ma i 5 stelle restano fermi sulle loro posizioni. Il capo politico Vito Crimi in un post ripete che la bozza “riporta ancora la sanatoria dei reati penali e amministrativi per chi denuncia un rapporto di lavoro irregolare”. Resta l’auspicio di trovare una soluzione e “continuiamo a lavorare con spirito collaborativo”, ma avvisa: “Sul punto non arretreremo di un millimetro” perché “chi ha sfruttato le persone e ha drogato i mercati usando manodopera in nero a basso costo eludendo contributi e tasse, non può farla franca”.

“Fin dall’inizio – continua Crimi – sono state evidenti a tutti le mie perplessità sul provvedimento, nella parte relativa alla regolarizzazione dei migranti”. Ad avviso del capo politico pentastellato non è “possibile un colpo di spugna da parte dello Stato rispetto a reati odiosi come lo sfruttamento di esseri umani”. Una “sanatoria” avrebbe “effetti ‘morali’ devastanti sul Paese” e “si tratterebbe di una vera offesa nei confronti di quelle imprese oneste che hanno scelto di intraprendere un percorso di legalità”.

Il Cdm per il varo della maxi manovra da 55 miliardi si terrà a questo punto forse in serata. Intanto Palazzo Chigi smentisce “ricostruzioni che coinvolgono direttamente il presidente Conte attribuendogli virgolettati, pensieri e umori privi di ogni fondamento” – Repubblica titolava Conte: allora decido io – e definisce “altrettanto privi di fondamento tutti i retroscena su un presunto malumore di Conte nei confronti del M5S o quelli che raccontano di veleni e sospetti tra il presidente Conte e il ministro Di Maio”.

“Abbiamo sciolto tutti i nodi politici e di assetto”, aveva detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg5 lunedì sera. Ma due ore dopo fonti del Movimento 5 Stelle, che ieri ha nuovamente dato battaglia sul tema della regolarizzazione di braccianti e colf, lo hanno smentito: “Il testo ora è migliorato ma non è stato ancora raggiunto l’accordo”. Fonti Pd dal canto loro hanno ribadito che il via libera all’accordo sui permessi di 6 mesi con paletti stringenti è arrivato, durante il vertice di domenica sera con il premier Giuseppe Conte, anche dai ministri M5s, che sarebbero stati sempre in contatto con il capo politico Vito Crimi. Nel testo, spiegano i Dem, “sono stati inseriti una serie di vincoli per accogliere le obiezioni M5s, inclusa l’esclusione di ogni sanatoria per chi sia stato condannato per reati come il caporalato: non si può continuare a discutere all’infinito”. Ma è proprio sul tema dello “scudo” per il datore di lavoro che fa istanza per la regolarizzazione di un dipendente che è arrivato il niet dei 5 Stelle.

Ad agitare il percorso del decreto ci sono i dubbi dei partiti su singole norme: il M5s anche sul tema delle banche, Iv sul bonus turismo per le vacanze in Italia, mentre lo stop a saldo e acconto Irap, eliminati i paletti di perdita di fatturato previsti dalle bozze, presenta problemi di coperture. E non mancano le richieste degli enti locali. I sindaci delle città turistiche, che da mesi non incassano più la tassa di soggiorno, lanciano un grido d’allarme: si rischia il default. E i presidenti di Regione lo dicono nel corso del tavolo con Conte, Speranza e Boccia: “Nel decreto sono stanziati 1,5 miliardi, ma ne servono 5,4”. Nell’ultima bozza del testo è spuntato lo stop alla prima rata dell’Imu su alberghi e pensioni, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. La norma prevede l’abolizione della prima rata dell’imposta anche per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.