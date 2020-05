“Il giorno della vergogna”. Così i tabloid britannici hanno ribattezzato lo scorso 8 maggio perché mentre in Gran Bretagna si celebrava il 75° anniversario della vittoria sul nazismo, dall’altra parte del mondo il principe Harry e Meghan si trasferivano nella nuova casa sulle colline di Beverly Hills, a Los Angeles. La coppia aveva messo in chiaro nel momento dell’uscita dalla Famiglia Reale britannica che non avrebbe voluto più vivere a Londra ma certo i sudditi di Sua Maestà non si aspettavano che iniziassero una nuova vita in una villa da 18 milioni di dollari, con 8 camere, 12 bagni, palestra e piscina, di proprietà del magnate Tyler Perry. Certo non manca lo spazio per far giocare il piccolo Archie.

A rivelare i dettagli dell’abitazione è il Daily Mail, che ha pubblicato alcune foto della residenza da favola in una delle zone più esclusive della città: a procurare la villa a Harry e Meghan è stata Oprah Winfrey, carissima amica di Meghan Markle e del proprietario. Secondo quanto riferisce il tabloid britannico, la casa è stata ristrutturata ispirandosi allo stile country delle campagne toscane. Si trova al centro di un’area verde di quasi 90 mila metri quadrati e il Daily Mail non ha indicazioni sugli accordi presi da Harry e Meghan con Perry, quindi non è chiaro se i due siano solamente dei graditi ospiti del magnate o se stiano pagando l’affitto commisurato all’occupazione, nell’attesa magari di acquistare direttamente la casa.

In passato questa villa ha già avuto degli occupanti illustri: dal 2004 e per qualche tempo è stata abitata dall’ereditiera Paris Hilton. La casa dispone per questo di un sofisticato sistema di sorveglianza e a proteggere la privacy di Harry e Meghan c’è anche un massiccio dispiegamento di agenti della sicurezza.