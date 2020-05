Nel 2016 la coppia aveva annullato tutti i loro impegni per dedicarsi al figlio che a soli tre anni si era ritrovato a lottare contro un cancro al fegato. Dopo mesi la malattia era in remissione completa e oggi l'intera famiglia, che nel 2016 e nel 2018 ha dato il benvenuto a Elisa e Vida Amber Betty, è tornata alla normalità. Qualche giorno fa la sorpresa ai fan

“E’ lui il nostro supereroe, è per noi motivo di ispirazione“, con queste parole Michael Bublè e sua moglie Luisana Lopilato si sono rivolti al piccolo Noah durante una diretta Instragram. Nel 2016 la coppia aveva annullato tutti i loro impegni per dedicarsi al figlio che a soli tre anni si era ritrovato a lottare contro un cancro al fegato. Dopo mesi la malattia era in remissione completa e oggi l’intera famiglia, che nel 2016 e nel 2018 ha dato il benvenuto a Elisa e Vida Amber Betty, è tornata alla normalità. Qualche giorno fa la sorpresa ai fan, durante una diretta Instragram è apparso, per la prima volta dall’annuncio della guarigione, Noah che ora ha quasi sette anni ed è in piena salute: “Vieni qui a salutare, sei sempre il benvenuto. Dicci perché il venerdì è il tuo giorno preferito della settimana”, ha detto il crooner a suo figlio, “Perché ricevo le caramelle – ha risposto lui – Anzi no, perché posso dormire nel vostro letto“.

“È lui il nostro supereroe, è per noi motivo di ispirazione. Sapete cosa vuole fare da grande? Non vuole essere un attore e non vuole neppure cantare, vuole nuotare con gli squali“, ha aggiunto il cantante dopo il simpatico siparietto che ha commosso gli spettatori. La famiglia sta trascorrendo la quarantena in Canada e il cantante ha voluto lanciare un messaggio ai suoi fan: “Spero stiate bene e siate forti. Tutti abbiamo giorni buoni e giorni cattivi. Questa famiglia ne ha passate parecchie, e ne passeremo ancora tante”.

La famiglia Bublè è finalmente tornata a sorridere, il cantante dopo l’annuncio della malattia di suo figlio aveva comunicato il suo ritiro dalle scene: “Non riesco più a pensare alle registrazioni, alla hit parade, quando so che Noah sta soffrendo. Non penso alla mia carriera, vale zero sulla scala dei valori, conta il tempo con la mia famiglia”. In un’intervista con l’Herald Sun aveva aggiunto: “Non parlo di tutta la storia nemmeno ai miei amici, perché fa troppo male ma sono stato all’inferno e anche se il mio ragazzo è un vero supereroe, non ha bisogno di rivivere di continuo tutto quello che ha passato. Anzi, se ripenso a dove siamo stati, direi che l’inferno sembra davvero un bel posto dove andare in vacanza“.