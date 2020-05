Ieri il botta e risposta in tv, oggi un post su Facebook. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è nuovamente intervenuto sulla questione della mancata nomina del pm antimafia Nino Di Matteo a capo del Dap, ruolo che – come raccontato da entrambi i protagonisti della vicenda, seppur con sfumature diverse – il Guardasigilli aveva proposto anche al magistrato antimafia insieme ad un altro ruolo di spicco all’interno del ministero. Poi non se ne è fatto più nulla e la questione è rimasta sotto traccia praticamente per due anni. Le recenti rivolte in carcere, la scarcerazione dei boss e sullo sfondo la questione coronavirus hanno riportato il Dap al centro della scena e delle polemiche. Ieri, dopo le dimissioni di Basentini e la sua sostituzione, l’ennesimo capitolo a L’Arena di Giletti, su La7: dibattito a distanza tra Di Matteo e Bonafede, con entrambi che hanno telefonato in diretta. Oggi, dopo che la questione è diventata l’argomento politico di giornata, il Guardasigilli ha deciso di ribadire la sua posizione in un lungo post su Facebook, che ricalca quanto detto in trasmissione da Giletti.

“Ieri sera, nella trasmissione televisiva “Non è l’Arena“, si è tentato di far intendere che la mancata nomina, due anni fa, del dottor Nino Di Matteo, magistrato antimafia e attuale membro del Csm, quale Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) fosse dipesa da alcune esternazioni in carcere di mafiosi detenuti che temevano la sua nomina” ha scritto Bonafede, secondo cui “l’idea trapelata nel vergognoso dibattito di oggi, secondo cui mi sarei lasciato condizionare dalle parole pronunciate in carcere da qualche boss mafioso è un’ipotesi tanto infamante quanto infondata e assurda”. Detto ciò, il ministro ha ricostruito nuovamente tutta la vicenda: “E’ sufficiente infatti ricordare che, quando decisi di contattare il Dott. Di Matteo, quelle esternazioni di detenuti mafiosi in carcere erano già presso il mio Ministero da qualche giorno. Non solo – ha aggiunto – Furono oggetto di specifica conversazione in occasione della prima telefonata con cui, il 18 giugno 2018, proposi al dottor Di Matteo, in piena consapevolezza di ciò che questo rappresentava, di valutare la possibilità di entrare nella squadra che stavo costruendo per il ministero della Giustizia. D’altronde – è il ragionamento del Guardasigilli – se mi fossi lasciato influenzare dalle reazioni dei mafiosi non avrei certo chiamato io il dott. Di Matteo per valutare con lui la possibilità di collaborare in una posizione di rilievo – ha aggiunto – Sono consapevole che le mie scelte e le mie decisioni possono piacere o meno ma rigetto ogni e qualsiasi illazione al riguardo”.

La ricostruzione va avanti, con tanto di date e dettagli: “Alla fine dell’incontro, mi sembrava che fossimo concordi sulla scelta di quella collocazione, che gli avrebbe consentito di incidere su tutta la legislazione in materia penale – ha spiegato il ministro della Giustizia – Ad ogni modo, ci lasciammo con questa prospettiva. Più tardi ricevetti una chiamata del dottor Di Matteo, il quale mi chiese un secondo incontro, che si svolse l’indomani (mercoledì 20 giugno 2018, ore 11:00). In quell’occasione – ha sottolineato – mi disse che avrebbe preferito il Dap. Con profondo rammarico, gli spiegai che, dopo l’incontro del giorno prima, avevo già assegnato quell’incarico a un altro magistrato. Ricordo perfettamente che gli dissi che sarebbe stato comunque ‘la punta di diamante del Ministero contro la mafia’. Lui ribadì legittimamente la sua scelta. Ci siamo salutati entrambi con rammarico – ha specificato Bonafede – per non aver concretizzato una collaborazione insieme. Questi sono i fatti”.

In conclusione, poi, Bonafede ha difeso il lavoro sin qui svolto a via Arenula: “Ho sempre agito a viso aperto nella lotta alle mafie che, infatti, nel mio ruolo ho portato avanti con riforme – ha elencato – come quella che ho sostenuto in Parlamento sul voto di scambio politico–mafioso; con la Legge c.d. “Spazzacorrotti”; con la mia firma su circa 686 provvedimenti di cui al 41 bis e con l’ultimo decreto legge che – ha concluso – dopo le scarcerazioni di alcuni boss, impone ai Tribunali di Sorveglianza di consultare la Direzione nazionale e le Direzioni distrettuali antimafia su ogni richiesta di scarcerazione per motivi di salute di esponenti della criminalità organizzata“.

La difesa di Crimi: “Su Bonafede attacchi politici, piena fiducia M5s” – A difendere il ministro della Giustizia è il capo politico reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi: “Bonafede è il ministro della Giustizia che, nonostante numerose resistenze, è riuscito a portare a compimento riforme coraggiose: 100 detenuti in più mandati al 41 bis, Spazza-Corrotti, riforma della prescrizione, inasprimento della norma sul voto di scambio politico mafioso. L’opera svolta in questi 2 anni parla per lui – ha detto il viceministro dell’Interno in un post sulla sua pagina Facebook – Respingo con convinzione gli attacchi politici o le congetture prive di fondamento rispetto a scelte da lui compiute in piena autonomia, che non scalfiscono la fiducia mia e del M5S nei suoi confronti”.

Oltre al capo politico del Movimento, in difesa del Guardasigilli da segnalare anche la posizione del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, simbolo della lotta dei pentastellati contro tutte le mafie: “Conosco molto bene il ministro Bonafede, ed è un punto di riferimento per lealtà istituzionale e per la sua lotta al crimine organizzato – ha detto – Materia che come sapete, per la mia storia, conosco bene. Adombrare nei suoi riguardi dei condizionamenti è assolutamente fuori dal mondo”. Costa, infatti, è generale del Corpo Forestale e poi dei Carabinieri, per anni impegnato nella lotta contro le discariche abusive dei Casalesi. “Basti pensare alla legge Spazzacorrotti, al suo intervento normativo dopo le recenti scarcerazioni – ha aggiunto – ai provvedimenti da lui firmati anche per il 41bis; mi confronto spesso con lui su tematiche di giustizia e sugli strumenti contro la criminalità, proprio in considerazione della mia esperienza lavorativa. Il linciaggio a cui è sottoposto in queste ore – ha concluso – è davvero fuori dalla storia”.