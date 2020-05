L’Oms, già finita nel mirino di Donald Trump perché accusata di essere filocinese, reagisce alle ultime uscite dell’amministrazione Usa sulle origini di Sar Cov 2 con durezza. “Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale” dice Maria Van Kerkhove dell’Oms commentando le ultime dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo secondo il quale il virus potrebbe essere nato in laboratorio cinese. “C’è un legame coi pipistrelli dobbiamo capire l’ospite intermedio“. Una tesi quella del virus creato in laboratorio smentita da mesi dalla comunità scientifica e anche dalla stessa intelligence Usa.

Il capo del programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità, Mike Ryan, poi rispondendo a una domanda sulle tesi di Pompeo spiega: “Possiamo imparare dagli scienziati cinesi e scambiarci conoscenze” ma se questo “diventa un’indagine aggressiva verso un comportamento sbagliato allora è un problema politico, non scientifico. La scienza dev’essere al centro e una ricerca su basi scientifiche sulle origini del virus sarebbe di beneficio per tutti”. Gli esperti dell’Oms, nel corso del consueto briefing, hanno definito come “speculazioni” le teorie circa un’origine in un laboratorio cinese del coronavirus e hanno sottolineato di non avere ricevuto alcuna prova in questo senso da parte degli Stati Uniti.

“Dal nostro punto di vista, questo rimane speculativo – dichiara Ryan – Ma come qualsiasi organizzazione che si basa su prove, saremmo pronti a ricevere qualsiasi informazione sull’origine del virus. Se tali dati e prove sono disponibili, spetterà al governo degli Stati Uniti decidere se e quando possono essere condivisi. Ma è difficile per l’Oms operare in un vuoto di informazioni su questo specifico aspetto”.