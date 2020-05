L'amministrazione Usa torna a puntare il dito contro la Cina e la sua "disinformazione comunista", nonostante la tesi sia stata smentita più volte dall'intelligence americana e dalle riviste scientifiche. Nuovo record di contagi, per il secondo giorno consecutivo, in India, dove 2.600 persone sono risultate positive al Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore. Picco anche in Bangladesh. Le Filippine sospendono tutti i voli passeggeri e commerciali

In Europa prosegue il calo di contagi e morti giornalieri da coronavirus. In Spagna, nei giorni in cui il Governo di Pedro Sanchez ha deciso di dare il via a un primo allentamento delle restrizioni, sono 164 le vittime nelle ultime 24 ore (25.264 in totale), il dato più basso dal 18 marzo, mentre 838 sono i nuovi contagiati, per un totale di 217.466 casi. Anche la Germania ha deciso di concedere ulteriori libertà ai propri cittadini, con le chiese che hanno riaperto le porte ai fedeli adottando le precauzioni imposte dall’esecutivo.

Calano i morti quotidiani anche negli Stati Uniti, con 1.435 vittime in 24 ore (66.368 in totale) su 1,13 milioni di casi registrati. Una leggera flessione rispetto alle cifre impressionanti registrate negli States nell’ultimo mese: ad aprile, secondo un calcolo della Cnn, nel Paese è morta una persona ogni 44 secondi. E intanto il segretario di Stato, Mike Pompeo, rilancia la tesi dell’amministrazione, smentita dalle riviste scientifiche e anche dall’intelligence Usa, secondo cui “ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan“. La Cina, ha poi aggiunto, “ha fatto tutto quello che ha potuto per assicurarsi che il mondo non sapesse in modo tempestivo” del coronavirus: “Questo è un classico sforzo di disinformazione comunista“. Vedi Anche Coronavirus, città del Sudafrica isolata da oltre un mese: migliaia di persone in fila per il cibo. La coda è lunga 3 chilometri, le immagini dall’alto

Nuovo record di contagi, per il secondo giorno consecutivo, in India, dove 2.600 persone sono risultate positive al Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore, portando il totale di 39.980, con oltre 1.300 vittime. In Russia per la prima volta sono stati superati i 10mila casi.

Anche Israele, che mantiene un numero di contagi stabili (41 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16.193), ha deciso di allentare le restrizioni imposte dall’ex Governo di Benjamin Netanyahu. Dopo quasi due mesi di chiusura, il sistema scolastico si è rimesso in moto con la graduale riapertura delle prime tre classi elementari. In ogni stanza non potranno esserci più di 17 allievi, ciascuno seduto dietro a un proprio banco. Le altre classi elementari e le medie riprenderanno le lezioni entro la fine di maggio. Per gli asili nido statali è previsto invece che i cancelli si riaprano già il 10 maggio. I bambini saranno suddivisi però in gruppi di 15-17 (ossia la metà del numero normale) ed accolti a turni alterni, tre giorni alla settimana. Secondo il ministero dell’Istruzione, misure particolari sono state elaborate per quegli insegnanti che siano in fasce di età o in condizioni di salute giudicate a rischio.

In Francia, invece, si continua a puntare alla data dell’11 maggio per il ritorno a scuola: “L’obiettivo è la riapertura dall’11 maggio. Un obiettivo chiaro, netto, preciso”, ha detto in un’intervista a Rtl e Lci, il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner. Olivier Véran, ministro della Salute, in un’intervista a Le Parisien ha invece dichiarato: “Se il lockdown sarà ben rispettato fino alla fine, avremo messo il coperchio sulla pentola dell’epidemia e potremo riaprire gradualmente nelle condizioni migliori. Nel caso contrario, e se il numero dei nuovi malati fosse troppo elevato, la data della riapertura potrebbe essere rimessa in discussione e sarà modulata secondo i dipartimenti”.

Pakistan – Il bilancio delle vittime del coronavirus in Pakistan ha raggiunto quota 440, mentre il numero di infezioni totali nel paese è salito a 19.103. Sono i dati aggiornati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 23 persone e 989 nuove infezioni sono state registrate nel paese.

Filippine – Le Filippine hanno temporaneamente sospeso tutti i voli passeggeri e commerciali da e verso il paese a partire dalle 8, per prevenire la diffusione del virus. I voli cargo, le forniture mediche, i servizi di pubblica utilità e i voli di manutenzione rimarranno attivi.

Il Paese ha avuto finora 8.928 casi confermati di coronavirus e 604 morti.

Iran – Sale a 6.203 il numero dei morti per Covid-19 in Iran, 47 in un giorno. I contagiati aumentano invece di 976 unità, portando il totale a 97.424.

Bangladesh – Con 665 nuovi casi, il Bangladesh ha registrato il più forte aumento di nuove infezioni in un singolo giorno da quando la pandemia ha colpito il paese l’8 marzo. Al momento i casi totali sono 9.455 e i decessi registrati 177.