Fanno la spesa nei supermercati, si mettono dietro i fornelli (quando non ordinano i pasti consegnati a domicilio) e si occupano delle faccende domestiche. La pandemia da Covid-19 ha costretto Harry e Meghan ad adattarsi prima del previsto alla vita da commoner. Gli ormai ex Duchi del Sussex, freschi di trasloco a Los Angeles, sono rimasti a corto di personale domestico a causa delle misure restrittive e si sono ritrovati così alle prese con routine quotidiane simili a quelle dei comuni cittadini.

Secondo una fonte vicina ai due, Harry per definisce il trasferimento a Los Angeles come liberatorio. Ordinano la spesa da Whole Foods o Trader Joès (due popolari catene di supermercati in Usa, ndr) e visto che al momento non hanno a disposizione uno chef, Meghan cucina spesso per loro. In realtà l’ex attrice aveva già cucinato per Harry e per il piccolo Archie in passato: da sostenitrice della vita sana, i pasti preparati in casa sono quasi un must per lei. D’altra parte, questa vita lontana dalle comodità e dai benefit di palazzo non è forse ciò che sognavano? (E per cui hanno abbandonato la Royal Family).

Intanto il Mail on Sunday ha vinto il primo round della battaglia legale contro l’ex Duchessa del Sussex per la pubblicazione di una lettera che Meghan scrisse a suo padre Thomas Markle. La duchessa, insieme al marito Harry, ha denunciato il tabloid di aver “rubato” la lettera pubblicandola senza il permesso dell’autrice e non per intero, ma solo alcuni estratti, “con il chiaro scopo di mettere in cattiva luce la coppia”. E anche di aver “rovinato il rapporto tra padre e figlia”.

Il giudice Justice Warby, come riporta la Bbc, ha concordato con la richiesta avanzata nella prima audizione del procedimento, tenutasi la scorsa settimana, da Associated Newspapers – gli editori di Mail on Sunday, Daily Mail e MailOnline – ed oggi ha respinto alcune parti del reclamo della Duchessa del Sussex, compresa l’accusa che l’editore ha agito “disonestamente” tralasciando di pubblicare stralci della missiva. Il giudice ha anche respinto le accuse della Duchessa secondo cui l’editore ha deliberatamente “suscitato” problemi tra Meghan e suo padre e che aveva un “programma” ben preciso per pubblicare storie intrusive o offensive su di lei.