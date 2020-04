L'episodio in Transatlantico a Palazzo Madama tra le grida dei senatori. Il racconto del vicecapogruppo dem: "Stavo parlando tranquillamente con Centinaio, è passato l'altro collega e dicendo che non doveva perdere tempo con gli asini mi ha spintonato". L'eletto del Carroccio nega: "Solo un equivoco"

Tensione nel Transatlantico del Senato tra Lega e Pd. William De Vecchis della Lega è stato visto spingere Franco Mirabelli del Pd alla fine della seduta in cui si è approvato il Def. Mirabelli ha barcollato ed è finito a terra nelle vicinanze della buvette. Si sono sentite anche urla, con Valeria Fedeli (Pd) a gridare “Ti denuncio!” al collega. Le votazioni in Aula si erano appena concluse e i senatori erano in Transatlantico in attesa che cominciasse l’informativa sull’emergenza coronavirus del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Gian Marco Centinaio della Lega e Mirabelli stavano parlando tra loro, con il leghista che si lamentava con l’esponente dem di un tweet con cui la sottosegretaria Simona Malpezzi chiedeva dove fosse Matteo Salvini al momento del voto sul Def. Improvvisamente arriva De Vecchis, che viene visto spingere Mirabelli. A quel punto sono intervenuti i commessi. De Vecchis, dalla sua, minimizza: “Io ho spinto Mirabelli? No, non ho spinto nessuno, solo un equivoco poi chiarito”.

Mirabelli, vicecapogruppo del Pd al Senato, ha raccontato così l’episodio all’AdnKronos: “Stavo parlando con Centinaio, con cui siamo amici e corregionali. Centinaio si stava lamentando di alcune uscite sui social, soprattutto di 5 stelle, nei confronti della Lega. Stavamo commentando insieme la cosa quando è arrivato questo figuro che ha detto a Centinaio che non doveva perdere tempo con gli asini e senza neanche una parola, sono stato buttato a terra“. Poi vi siete chiariti?, chiede il cronista. “Che vuoi chiarire con uno, un senatore che peraltro neanche conosco, con cui non ho mai parlato in vita mia, che arriva e ti dà uno spintone. Che vuoi spiegare? Per me comunque, l’episodio è chiuso. Ma credo che il gruppo dirigente della Lega dovrebbe preoccuparsi, vedo una tensione altissima tra i senatori leghisti, c’è un clima davvero molto teso”.