"Andando avanti così - spiega lo chef in un'intervista a La Verità -, i due terzi dei ristoranti non riapriranno più e anche per me è impossibile continuare a cucinare in queste condizioni. Anche per gli stellati la situazione è difficile"

“Hanno deciso che dobbiamo morire come categoria e come rappresentanti della qualità italiana, bisogna togliere di mezzo queste regole assurde e mettere soldi a fondo perduto”. Così dice in un’intervista al quotidiano La Verità lo chef Gianfranco Vissani, attaccando duramente il governo e facendosi portavoce delle istanze di molti ristoratori che dopo due mesi di chiusura sono a terra e si trovano a dover attendere fino al primo giugno per la riapertura.

“Andando avanti così – spiega Vissani -, i due terzi dei ristoranti non riapriranno più e anche per me è impossibile continuare a cucinare in queste condizioni. Anche per gli stellati, dietro ai quali ci sono spesso fondi di investimento, la situazione è difficile: se questi ultimi decidono di non immettere più soldi anche questi ristoranti devono chiudere”.

C’è poi la questione della riorganizzazione dei locali con il distanziamento a tavola, le barriere in plexiglas, le mascherine, il metro di distanza del cameriere al cliente: “La nostra cucina ha bisogno di cura, come lo spiego un piatto?”, chiede Vissani, aggiungendo che “ci vuole rispetto per la cucina e anche per i dipendenti ai quali non è ancora arrivato un soldo dalla cassa integrazione. La soluzione per far ripartire le imprese – conclude lo chef – è togliere di mezzo queste regole assurde e mettere soldi a fondo perduto”.