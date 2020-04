"In questa foto non c’è nulla di semplice, a iniziare dalla mega auto quando la gente non può manco far la spesa", si legge tra i tanti commenti

Sul tetto di una macchina molto costosa mentre fotografa il paesaggio. Così Andrea Iannone si è fatto immortalare per poi postare le foto su Instagram. Il pilota, ex di Giulia De Lellis, scrive a commento una frase che ha fatto infuriare i suoi follower: “Imparando ad apprezzare le cose semplici”. Frase che ha scatenato la polemica. “Amare le cose semplici significa non farti fotografare con un auto da migliaia di euro“, “In questa foto non c’è nulla di semplice, a iniziare dalla mega auto quando la gente non può manco far la spesa“, “Imparare ad apprezzare le cose semplici seduto sul tetto di un Mercedes da 200 mila euro?” e così via. A “difenderlo” ci prova Emis Killa: “La didascalia fa riferimento al paesaggio. Ha scritto che apprezza le piccole cose, non che schifa le altre. Frustrati, invidiosi e ipocriti. Vi meritate la vita che fate”.

