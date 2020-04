Mark Grenon, che si fa chiamare Arcivescovo della Chiesa Genesis II, da anni sostiene che bastino da tre a sei gocce al giorno della sostanza mischiate nell’acqua per sconfiggere il cancro, la malaria, l’Aids, e persino l’autismo. In un post su Facebook ha anche definito Bill Gates, al lavoro per trovare una cura al virus, come l'Anticristo

Ha un nome e cognome, secondo i media americani, l’ispiratore dietro dell’idea esposta da Donald Trump, nel corso di un briefing alla Casa Bianca, secondo cui il coronavirus può essere sconfitto con iniezioni di disinfettante ai malati: si fa chiamare Arcivescovo della Chiesa Genesis II, detta ‘della Salute e della Guarigione’, il cui santissimo sacramento è un composto di biossido di cloro che viene spacciato come cura miracolosa contro ogni male. Questo predicatore americano, per molti un truffatore, il cui vero nome è Mark Grenon, 60 anni, vive in Florida e da anni sostiene che bastino da tre a sei gocce al giorno della sostanza mischiate nell’acqua per sconfiggere il cancro, la malaria, l’Aids, e persino l’autismo. Vedi Anche Coronavirus, Trump e la “cura” con il sole: “Non è la prima volta che sento dire che ha effetti sui virus. Non sono medico ma…sarebbe fantastico”

Le dichiarazioni di Trump, che hanno provocato dure reazioni della comunità scientifica, arrivata a dire che il presidente rappresenta “un pericolo per la salute pubblica”, sono state ispirate, riporta il Guardian, da una lettera che Grenon ha inviato alla Casa Bianca e in cui ha invitato il tycoon a sperimentare le iniezioni di disinfettante sui pazienti positivi al Covid-19 per “ripulire i polmoni” dal virus.

Da anni il predicatore vende il suo prodotto col marchio Mms (Miracle mineral solution) promettendo miracolose guarigioni. Nella missiva, annunciata da Grenon stesso sul proprio profilo Facebook e riportata dal quotidiano britannico, si legge: “Caro signor presidente, legga questa missiva e intervenga”, chiedendo in sostanza di bloccare l’azione della Fda (Food and Drugs Administation) che aveva ottenuto un’ingiunzione per bloccare la vendita del ‘composto miracoloso’, una grave minaccia per gli affari del presunto santone guaritore. Intanto, sulla stessa pagina Facebook Bill Gates, al lavoro per accelerare la ricerca sul vaccino anti Covid-19, viene definito come l’Anticristo.