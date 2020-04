È morto a soli 35 anni Fred the Godson, rapper newyorkese ricoverato per Covid-19. Fredrick Thomas era in ospedale da più di due settimane: soffriva di asma e da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi. “Sono qui con questo Covid-19 di m…a! Per favore, prega per me!“, scriveva su Instagram qualche giorno fa. Tra coloro in lutto oggi anche l’amico Gué Pequeno che da tempo vive e lavora a Miami. Nelle sue Instagram story il rapper italiano ha pubblicato una foto con un cuore spezzato. In tanti hanno scritto messaggi sui social per questo amato esponente della scena rap.

