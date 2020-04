“Caro Tom Hanks, mi chiamo Corona, amo il mio nome ma a scuola mi chiamano coronavirus e questo mi fa arrabbiare e mi rende triste…Ho sentito la notizia che tu e tua moglie vi siete ammalati di coronavirus. State bene?”. In piena pandemia da coronavirus può essere una sventura chiamarsi Corona, anche se il nome ti piace molto. Ne sa qualcosa un bambino australiano di 8 anni che, stanco di essere bullizzato a scuola per questo suo nome, ha scritto una lettera all’attore hollywoodiano, uscito vincitore dalla sua lotta contro il Covid-19.

Tom Hanks non ha esitato a rispondergli: “Hai trovato un amico in me!”, gli ha detti rassicurandolo che la sua lettera ha fatto “molto piacere” a lui e alla moglie Rita Wilson. I due attori sono risultati positivi al coronavirus il mese scorso mentre si trovavano nel Queensland, in Australia, dove sono rimasti ricoverati per qualche settimana prima di rientrare negli Usa. “Sai, sei l’unica persona che conosca ad avere il nome Corona – come l’anello intorno al sole, una corona”, ha aggiunto Tom Hanks, spedendo al bimbo una macchina da scrivere a marchio Corona che aveva comprato in Australia. “Ho pensato che questa macchina per scrivere fosse adatta a te “, ha proseguito: “L’avevo portata con me nella Gold Coast e adesso è tornata con te. Chiedi ad un adulto come funziona. E usala per scrivermi di nuovo”. E poi un bellissimo post scriptum. “P. S.: Io sono tuo amico! T.“.