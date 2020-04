Stanchi dell’antico e polveroso vasellame di famiglia o del quadro di Teomondo Scrofalo alle vostre spalle mentre siete in videoconferenza? Da oggi, per gli scenografi pigroni del loro prezioso presente online, lo studio Ghibli, la factory d’animazione giapponese pluripremiata, mette a disposizione fondali basati sui alcuni memorabili frame dei loro più grandi titoli di film. Si va da Ponyo sulla scogliera o dalla cappelleria de Il castello errante di Howl di Hayao Miyazaki al From up to poppy hill di Goro Myazaki, passando da un fondale simil fiammingo con esplosione pop-up tratto dallo splendido Arrietty di Hiromasa Yonebayashi. Certo, il gusto estetico made in Ghibli, o in Japan, può leggermente allappare, dare idea di un’astrusità concettuale rispetto ai rigorosi canoni europei, ma l’idea di fondo è stimolante. Pensate se ad una riunione di redazione si partecipasse introducendo proposte controcorrente munendosi alle proprie spalle di una delle inquiete creature della Principessa Mononoke. O se ad una task force per far ripartire baldanzosi la fase due post Covid-19 ci si presentasse con il malinconico alberino primaverile de La storia della principessa Kaguya. Insomma ce n’è per tutti i gusti e per farsi elegantemente notare. I fondali si scaricano qui.

