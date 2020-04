Gianni Morandi ha pubblicato sui social un selfie che lo immortala con la sua nuova mascherina in tessuto, davanti alla salumeria dove va a fare la spesa, e anche questa volta i suoi followers hanno notato un dettaglio che non andava bene. Nel mirino è finita proprio la mascherina e il modo in cui in cantante la indossa: “Gianni devi coprire anche il naso con la mascherina“, gli scrivono alcuni follower. E ancora: “Così non va proprio bene Gianni“, “Magari copriti il nasino”, “Caro Gianni il naso mettilo dentro la mascherina”. E così, con la sua proverbiale educazione, lui è stato costretto a scusarsi per mettere fine alle polemiche: “Con la mascherina sbaglio sempre. L’altra volta avevo quella egoista…“. Boom di like per la risposta del cantante.

Visualizza questo post su Instagram In fila per la spesa… #coronavirus #quarantena #civuolepazienza Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 18 Apr 2020 alle ore 4:39 PDT