È lo stesso che sostiene l'uso della vitamina C per curare il coronavirus e che ha consigliato a Donald Trump di non fare il lockdown negli Stati Uniti. Tanto da conquistarsi ottenere un paragrafo sulla sua pagina Wikipedia dal titolo: "Disinformazione Covid-19"

Tra le tante bufale e notizie false che hanno preso a circolare in Rete in queste settimane di emergenza coronavirus ci sono anche quelle rilanciate da sedicenti santoni. Uno di questi si fa chiamare dottor Shiva Ayyadurai, dice di essere uno scienziato e businessman di origini indiane trapiantato negli Usa, e rilancia teorie complottiste e bufale già smentite più volte dalla comunità scientifica. In particolare è diventata virale sui social una sua intervista a The Next News Network in cui definisce il coronavirus un complotto dei cosiddetti ‘”poteri forti” per obbligare l’intero mondo a un vaccino. E fa nomi e cognomi: da Hilary Clinton a Bill Gates passando per Big Pharma e Anthony Fauci. A suo dire tutti questi soggetti farebbero parte di un circolo segreto che punta a trarre profitto dalla situazione imponendo il vaccino obbligatorio per l’intero mondo.

Una narrazione assolutamente fantasiosa e priva di qualsiasi fondamento, ma che purtroppo trova seguito in Rete. Così come un’altra sua fake news sull’uso della vitamina C per curare il coronavirus: in diverse discussioni ha sostenuto e continua tutt’ora a a sostenere la sua efficacia contro il Covid. E aveva anche suggerito a Trump che non fosse necessaria alcuna misura di contenimento e nessun lockdown. Tanto da conquistarsi ottenere un paragrafo sulla sua pagina Wikipedia dal titolo: “Disinformazione Covid-19″. Eppure il “dottor” Shiva era già stato smentito in passato per un’altra assurda bufala da lui inventata: quella in cui si definiva l’inventore dell’email (sì, ha davvero millantato di aver creato la posta elettronica 10 anni prima dell’annuncio ufficiale).