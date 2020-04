“Cos’è il Mes?“, scriveva Flavia Vento su Twitter qualche giorno fa. Una domanda che aveva dato vita ad una serie di risposte comiche, tanto che qualcuno aveva commentato: “Grazie del tweet, le risposte sono bellissime“. Ma la showgirl non ha capito (qualcuno ha provato a spiegarglielo seriamente) e, a un certo punto, nella discussione è intervenuto anche Claudio Borghi (Lega) con una risposta che ha dato vita a uno scambio che molti utenti hanno definito “tra migliori gag della storia della comicità“. “Ancora non ho capito cos’è il Mes”, scrive la Vento. “Una cassa gestita da un tuo nemico, tale Klaus, che funziona così: tutti ci mettono i soldi, se ne ha bisogno uno che deve pagare Klaus, può prelevare quanto vuole se ne ha bisogno tu puoi prelevare solo se in cambio lasci a Klaus le chiavi di casa così può prendersi i gioielli”. A quel punto l’attrice ha ribattuto: “Chi è Klaus?“, scatenando decine di battute. “Da girarci un film; in stile “Zelig”: bianco e nero, Flavia Vento e Borghi come protagonisti. Regia di Woody Allen“, commenta qualcuno. “Voglio pubblicamente ringraziare Flavia Vento e Borghi per farmi rotolare per terra dalle risate e non sto scherzando“, si legge ancora.

