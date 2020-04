Quency, la figlia adottiva di Mia Farrow è stata ricoverata in gravi condizioni a 26 anni per coronavirus. A rivelare le sue condizioni di salute è l’attrice che sui social ha fatto sapere che “Quency si sta rafforzando ogni giorno di più dopo un ricovero molto spaventoso per il coronavirus. Vorrei poterla abbracciare ma non mi è permesso. Possa Dio benedire i dottori e le infermiere e tenerli al sicuro. Sono i nostri angeli…”.

Mia Farrow ha adottato la ragazza nel 1994, nel periodo in cui aveva una relazione con Woody Allen: il ricovero si è reso necessario qualche giorno fa, quando le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate, tanto da spingere l’attrice a lanciare un accorato appello ai suoi followers affinché pregassero per la figlia. “Una richiesta personale, vogliate essere così gentili da pregare per mia figlia Quincy. Oggi non ha avuto altra alternativa se non quella di andare in ospedale per essere aiutata nella sua lotta contro il coronavirus”, ha scritto su Twitter.