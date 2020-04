I due amici ed ex colleghi de “Le Iene”, si sono incontrati virtualmente, in diretta Instagram, per scherzare insieme. C'è stato anche spazio per ricordare anche il famoso scherzo di Fabio Volo, che nel 1999 si presentò a casa di Alessia Marcuzzi per una intervista completamente nudo

Fabio Volo sul suo canale Instagram si è inventato un nuovo format dal titolo “The Orchite Show”, un contenitore con ospiti, ma anche filmati divertenti dei follower per ridere e scherzare insieme virtualmente. Tra i colleghi invitati ad intervenire, anche Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Fabio Volo si è fatto raccontare dalla Marcuzzi come sta trascorrendo la quarantena tra i compiti della figlia Mia e i tentativi per coprire la ricrescita dei capelli. Poi spazio a un tutorial per il trucco perfetto (dai risultati discutibili), fino al colpo di scena finale.

“Io sono diventato famoso dopo che sono venuto nudo a casa tua – ha esordito Volo -. Ero uno scherzo, ma è una cosa che non si fa. Così ti do la possibilità di vendicarti se tu ti metti nuda, siamo pari io non mi offendo”. La riposta di Alessia è stata immediata: “Non ci penso per niente a mettermi nuda, ma ti faccio vedere la cavigliera! Comunque voglio vedere una chiappa”. Fabio Volo non se l’è fatto ripetere due volte, si è calato i pantaloni e sul sedere aveva già scritto “Lo sapevo”. Ancora una volta la bionda collega è caduta nella trappola di Fabio Volo, dopo il famoso scherzo de “Le Iene” nel 1999, dove l’inviato aveva intervistato Alessia completamente nudo.