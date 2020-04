Sandra e Giancarlo, una coppia come tante con una storia unica. I due sono stati ricoverati in terapia intensiva all’ospedale Murri a pochi giorni di distanza l’una dall’altro, causa coronavirus. La storia arriva da Fermo e la racconta Il Resto del Carlino. Roberta Ferretti, l’infermiera che si è presa cura di loro, ha scoperto che che i due, proprio in questi giorni pasquali, stavano festeggiando il loro 50esimo anniversario di matrimonio: “Sandra ha pianto molto ma non per sé, era preoccupata per suo marito. Lui mi raccontava di quanto ancora la amasse, dopo tanti anni di tempo passato a guardarla ballare. Quando ho scoperto che era il loro anniversario mi sono commossa, ho pensato che dovevano assolutamente festeggiarlo”.

E così, questa infermiera che Sandra e Giancarlo non dimenticheranno mai, ha organizzato una festa: qualche palloncino, una torta piccola, la marcia nuziale. Insieme al personale medico la coppia di sposi ha vissuto un’emozione forte che una volta a casa (per fortuna Sandra e Giancarlo, dopo aver sofferto molto, stanno superando il covid-19) resterà nei loro ricordi come momento positivo dell’odissea vissuta. “Io non ho meriti se non quello di spingere i miei collaboratori sempre a vedere la persona accanto al paziente e a utilizzare l’identità e la biografia come sostegno alla cura. A volte viene fuori il miracolo, come in questo caso”, ha detto il primario Luisanna Cola.