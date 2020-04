“Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me“. Questo un passaggio del discorso del presidente Sergio Mattarella che ieri 11 aprile ha mandato un messaggio al Paese invitando a rispettare le regole nonostante la Pasqua e anzi, a maggior ragione, facendo uno sforzo ulteriore per stare a casa e ‘battere’ il coronavirus. Queste parole del Presidente sono diventate subito un trend sui social, con molti che si sono offerti di andare a passare la Pasqua con lui al Quirinale e altri che hanno “invocato” l’ormai noto Giovanni (Giovanni Grasso, il portavoce del Presidente della Repubblica, protagonista del fuorionda di qualche giorno fa). “Il pensiero di Mattarella da solo al Quirinale durante la Pasqua“, si legge a commento della gif di un pokemon che piange. “Eh Giovanni, sono solo anche io a Pasqua“, “Pensa che Mattarella sarà solo a Pasqua. Ce l’avrà lui il casatiello della vicina? Speriamo“, “Mattarella che passa la Pasqua da solo. Mi ha spezzato il cuore“, “Io voglio andare a fare compagnia a Mattarella domani che passerà la pasqua da solo“. E naturalmente non potevano mancare “le bimbe di Mattarella“: “Siamo più tristi per Mattarella che festeggerà Pasqua da solo, che per la nostra stessa solitudine“. In molti poi, ringraziano il Presidente perché anche loro saranno da soli in questo giorno di Pasqua, “soli ma vicini”.

Siamo più tristi per #Mattarella, che festeggerà Pasqua da solo, che per la nostra stessa solitudine ???? #lebimbedisergiomattarella pic.twitter.com/6ySu3iVtGN — Le Bimbe di Sergio Mattarella (@BimbediSergio) April 11, 2020

Mattarella ha detto che passerà la Pasqua da solo pic.twitter.com/7lIk7dvevm — emo m ???? ceo of inosuke (@pvantomhive) April 11, 2020