Anche Francesco Totti ha fatto alcune dirette in questi giorni di isolamento per tenere compagnia ai suoi tanti fan. Durante una di queste, mentre parlava con un suo amico e secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il calciatore ha parlato del rischio ‘esodo’ al mare nei giorni di Pasqua e Pasquetta (confermato dalle code che ci sono oggi, 12 aprile, verso il litorale romano). “Rimanete, anzi rimaniamo a casa. Non vanifichiamo tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. Il mio non è un appello, ma un consiglio. Anche io vorrei essere a Sabaudia, a Pasqua o Pasquetta sarei venuto da te ma in questo momento dobbiamo restare a casa”. L’amico con il quale sta parlando Totti è infatti un ristoratore del litorale romano. “Ho visto foto di file per andare al mare, ma non è il momento. Dobbiamo resistere per non vanificare tutto, poi magari dal 3 maggio avremo qualche libertà in più. Però adesso è il momento di tenere duro. Mi alleno praticamente ogni giorno ma da oggi fino a lunedì no. A Pasqua riposo, si mangia, senza esagerare però”, aggiunte l’ex capitano della Roma. Che chiude mandando a tutti un abbraccio, “soprattutto al Nord, dove la situazione è più complicata“.

