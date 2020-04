"Sappiamo - si sente ancora nell'audio - che non ci faremo sopraffare dal virus. Per quanto buia possa essere la morte, specie per quanti soffrono il lutto, la luce e la vita sono più grandi", le parole del messaggio audio diffuso da Sua Maestà

“Non ci faremo sopraffare dal virus. Questa Pasqua sarà diversa per molti di noi, ma rimanere separati servirà a salvare gli altri. La Pasqua non è cancellata, anzi la Pasqua ci serve più che mai. La scoperta di Cristo risorto nel giorno di Pasqua diede ai suoi seguaci nuovi scopi e speranza e ciò ci può rincuorare”. Ecco le parole del messaggio audio che la Regina Elisabetta ha diffuso per Pasqua. A pochi giorni dal suo discorso al Paese, evento storico per rarità e importanza, Sua Maestà torna a parlare con il suo popolo: “Sappiamo – si sente ancora nell’audio – che non ci faremo sopraffare dal virus. Per quanto buia possa essere la morte, specie per quanti soffrono il lutto, la luce e la vita sono più grandi. Possa la viva fiamma della speranza di Pasqua essere una guida sicura mentre affrontiamo il futuro”. E la Regina ricorda che sono molte le religioni con festività che “celebrano la luce sul buio”.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020