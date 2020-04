La scena ovviamente ha scatenato l'entusiasmo e l'ironia degli utenti. “La Ferragni in diretta con Luis che si lamenta che non sc**a abbastanza e Fedez che le dà della falsa IO STO VOLANDO VI PREGO”, osserva ad esempio qualcuno su Twitter

Questa quarantena ha fatto entrare milioni di persone nelle case dei vip che hanno deciso di intrattenerli e condividere la loro quotidianità sui social. Tra questi ci sono anche Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più amate di Instagram, che molti ormai hanno ribattezzato come i nuovi Sandra e Raimondo Vianello. Proprio nelle scorse ore hanno regalato al pubblico un momento di spassosa spontaneità: è successo giovedì sera, durante una diretta su Instagram che il rapper e l’influencer hanno tenuto ormai a tarda ora con lo youtuber Luis Sal. Durante la chiacchierata ad un certo punto Fedez ha confessato di essere un po’ brillo – effettivamente poco prima aveva fatto vedere che lui e la moglie stavano cenando con una bottiglia di un vino che a suo dire i sommelier paragonano alla (pipì di gatto).

“Sono un po’ ubriaco ragazzi – ha ammesso -. Quanto ho bevuto, due mezzi bicchieri di vino. Però io non bevo da un mese e mezzo e non è che reggo”. Al che è intervenuto Luis Sal che gli ha fatto una battuta: “Stasera tu zuppi tua moglie”, gli ha detto ridendo. E Fedez: “Per me va bene, io ci sto”. Chiara Ferragni però, che partecipava alla diretta accanto a Fedez, non è sembrata proprio felice dell’idea. “Dai amore, non fare quella faccia. Ferragni ci sono 70.000 persone, non ti puoi lamentare di questo ok? Cioè ma tu ti rendi conto che stava cercando di fare polemica su questo anche davanti a 71.000 persone? Adesso tu devi dire che sei pienamente soddisfatta di questa cosa. Dillo che sei contenta di questa cosa, dai”, l’ha incalzata. “No comment, io non parlo. Non piangere amore” è stata però la gelida replica di Chiara che poi si è allontanata.

Ma non è finita qui. Il rapper ha infatti richiamato la moglie, invitandola a tornare accanto a lui: “Dai amore vieni qui, dai amore, mi offendo“, le ha detto per convincerla. “Cosa ottengo in cambio?”, gli ha chiesto allora lei fuori dall’inquadratura. “Il ca**o”, le ha risposto lui, scoppiando a ridere, con la faccia da monello. E poco dopo Chiara Ferragni ha commentato la diretta scrivendo: “Sono neraaaaa”. I due però hanno ben presto fatto pace, anche se in un nuovo video pubblicato sulle IG Stories di lui, Chiara ammette: “Che figure di me**a!”.

La scena ovviamente ha scatenato l’entusiasmo e l’ironia degli utenti. “La Ferragni in diretta con Luis che si lamenta che non sc**a abbastanza e Fedez che le dà della falsa IO STO VOLANDO VI PREGO”, osserva ad esempio qualcuno su Twitter. E ancora: “Fedez mezzo brillo in diretta per un’ora e mezza con Luis e Chiara è stata la cosa più bella e divertente che io abbia mai visto negli ultimi 10 giorni. Ad un certo punto avevo proprio le lacrime dal ridere”, aggiunge un altro utente.

