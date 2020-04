Paul Walker ha perso la vita in un incidente automobilistico nel 2013 e il suo ricordo è più vivo che mai, non solo per i fan di Fast e Furious. A far commuovere coloro che avevano amato l’attore è la figlia, Meadow Walker, 21 anni, che ha postato un video su Instgram nel quale fa gli auguri al papà: “Non avrei mai pensato che avrei condiviso questo video. Ma ho sentito che era giusto farlo. Fai il bravo. Ti voglio bene. Stai bene”.

