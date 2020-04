Flavio Briatore compie 70 anni. Di festeggiare “in grande stile” con una festa non se ne parla e così l’imprenditore, come racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera è a Montecarlo con il figlio Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci. A suo figlio ha raccontato “che lui è molto fortunato, che non tutti hanno le sue possibilità, c’è chi vive in 40 metri quadrati. È importante spiegargli i valori: io ho fatto molta più fatica di lui, però lui dovrà comunque impegnarsi al massimo. A parte che se non sarà all’altezza, ci sarà chi lo controlla“. Ma secondo Briatore, cosa dovrebbe fare ora il mondo politico? “Parlare con una voce unica, politica e dottori. Non destabilizzare le persone. Abbiamo fatto molti errori, come far circolare il virus. C’era l’esempio della Cina, ci siamo fatti trovare impreparati”, dice. E aggiunge: “È necessario precedere il virus, non inseguirlo. Ora dobbiamo cominciare a ragionare col virus, conviverci. Dobbiamo minimizzarne l’impatto perché la nostra vita è cambiata per sempre”.

Diventa sostenitore,

fai parte della redazione.

Abbiamo bisogno di te Su ilfattoquotidiano.it navighi gratis, ma il nostro lavoro ha un costo. Sostienici. Il tuo contributo è fondamentale. Avrai uno spazio sul blog a tua disposizione e un contatto costante con la redazione.

Sostieni ora.

Grazie Peter Gomez Sostieni adesso