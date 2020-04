Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip e gli inquilini rimasti nella Casa hanno ascoltato Aristide Malnati, egittologo, nel suo ultimo discorso durante lo ‘spazio’ che loro chiamano “caffè letterario”. Malnati ha parlato di un papiro erotico risalente agli antichi egizi: “Sul papiro sono rappresentati gli egizi in fila indiana. Facevano una sorta di trenino. Nell’antichità si utilizzavano i vibratori di legno”. Nello spiegare, Aristide è molto imbarazzato e lo è ancora di più quando la Elia chiede: “Mi fai vedere?”. A quel punto tutto finisce in una grossa risata. E questa edizione condotta da Alfonso Signorini si avvicina alla fine. Un’edizione che, come tutti i programmi televisivi, ha risentito dell’emergenza coronavirus. La scelta del conduttore e della Rete è stata quella di continuare ad andare in onda, con i concorrenti consapevoli di quanto sta accadendo fuori dalla Casa. Il direttore di Chi non ha escluso di rifare questa esperienza.

