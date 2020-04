“Ho perso un amico che ha collaborato in questa azienda, che ha contribuito a fare grande questa azienda, Umberto Forcella, un dirigente. La Rai è una grande Famiglia e il nostro programma, appunto, si chiama In Famiglia”. Queste le parole che Tiberio Timperi, commosso, ha detto in diretta nel corso di Uno Mattina in Famiglia su RaiUno per ricordare un amico, un collega scomparso. “Restiamo a casa. Questa è una battaglia, dobbiamo continuare a lottare”. La battaglia alla quale fa riferimento il conduttore è ovviamente quella contro il coronavirus e il suo appello commosso fa pensare ai tanti che in questi giorni si trovano ad affrontare un lutto.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore