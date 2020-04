Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e dopo un grande spavento e la visita del medico, la Elia sta bene

Incidente per Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello. La concorrente stava facendo una ‘battaglia di gavettoni’ con Sossio Aruta quando è caduta ed ha battuto la testa. Inquadratura subito cambiata e Antonella portata da un medico. “Che testata“, hanno commentato gli altri inquilini appena la Elia è scivolata. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e la concorrente, quando manca ormai pochissimo alla finale, dovrà solo aggiornare il dottore sulle sue condizioni di salute. Il percorso di Antonella dentro la Casa, si sa, non è stato tutto rose e fiori. Anzi, molte spine: la ex valletta di Mike ha litigato con Valeria Marini, Fernanda Lessa, Patrick la lista potrebbe continuare. Alla fine però, pur con buona parte degli utenti social “contro”, è riuscita a rimanere fino all’ultima puntata.